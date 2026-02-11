Родни здравни експерти против забраната на никотиновите паучове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските здравни експерти са против идеите за пълна забрана на никотиновите паучове, каквато се роди в парламента. Според тях подобна мярка не почива на научни доказателства и крие опасност за бързо навлизане на нелегални продукти, а оттам и за общественото здраве.

Общата теза на експертите е категорична - ефективната политика за ограничаване на употребата от подрастващите и най-младите хора следва да се основава на строг контрол на настоящата забрана за продажба на никотинови продукти на лица под 18 г., а що се отнася до възрастните хора, които пушат цигари – никотиновите изделия, включващи никотинови паучове, могат да заместят цигарите като набавят нуждата от никотин и да намалят вредите от токсичните вещества в цигарения дим.

Сирма Георгиeва, психотерапевт, председател на Българската асоциация на специалистите по зависимости:

Трябва строг контрол върху тютюна и никотина, а не забрана за никотиновите паучове

Предложената пълна забрана на никотиновите паучове крие редица сериозни рискове от гледна точка на зависимостите и общественото здраве.

Никотинът е регулирана субстанция и не е класифициран като наркотично вещество, а е обект на строг търговски режим, когато е част от никотиновите паучове. А когато никотинът е вещество в лекарствените средства, регулирани като медицински изделия, те се предписват за отказ от тютюнопушене.

Според асоциацията подобна мярка създава предпоставки за развитие на нерегулиран и нелегален пазар, при който липсва контрол върху състава, концентрацията на никотин и качеството на продуктите. Сирма Георгиева

Пълна забрана ограничава достъпа на пълнолетни пушачи до по-нискорискови алтернативи, като по този начин се създават предпоставки за продължаване на тютюнопушенето и/или връщане към употребата на по-вредните горими тютюневи изделия.

Силно насърчаваме управляващите да се възползват от натрупания дългогодишен опит на нашите експерти, за да съумеят да подберат научнообосновани и целесъобразни мерки, които не създават нови рискове за общественото здраве.

Гл. ас. Симеон Славчев, доктор по медицина, катедра

“Социална и превантивна медицина и МБС” към Факултета

по обществено здраве на Медицински университет – София:

Общественото здраве трябва да се основава на научни доказателства, а не на спонтанни решения с неясна мотивация

Трудно може да се намери учен, който би поставил под съмнение тезата, че никотиновите паучове представляват най-щадящата форма в сравнение с цигарите и другите тютюневи изделия за намаляване на вредата при хората, които така или иначе вече използват тютюн и/или никотин.

Никотинът води до пристрастяване и подходът за заместване на цигари или други тютюневи продукти с никотинови паучове е приложим само за пълнолетни лица, които вече употребяват никотин.

Тук няма спор – децата не трябва да употребяват и да имат достъп до тютюн, никотин, алкохол или други вредни продукти. Но проблемът не е в липсата на законова норма, забраняваща продажбата на лица под 18 г., а в прилагането. Контролът е слаб, а предложената пълна забрана ще наводни пазара с нерегламентирани продукти с неясно съдържание и по-високорискови, което ще влоши здравето на децата и на населението като цяло. Симеон Славчев

Данните ясно сочат потенциала за намалена вреда, като основното доказателство за това е липсата на горене. Ние изготвихме първия в България научен доклад за сравнителен анализ на токсикологичния профил на нагреваеми тютюневи изделия и цигари.

При никотиновите изделия и в частност при никотиновите паучове липсва горене, а и отсъства инхалиране, и няма тютюн, който е заместен от целулоза с добавен чист никотин, което ги прави категорично най-ниско токсичните спрямо всички останали тютюневи и никотинови изделия.

Д-р Юри Пулчев, специалист по психиатрия, началник на отделение

за остри психози в Държавна психиатрична болница “Св. Иван Рилски”:

Забраната не лекува зависимостта

От психиатрична и психосоциална гледна точка никотиновите паучове се отличават съществено от класическите цигари и към момента липсват убедителни клинични и епидемиологични доказателства, че тези продукти имат същия канцерогенен и соматичен риск като цигарите.

В България вече съществува ясна регулаторна рамка – забрана за лица под 18 години и лимит на съдържанието на никотин, която създава възможност за контрол върху съдържанието, качеството и разпространението на продуктите. Съвременната медицина и общественото здраве прилагат концепцията за намаляване на вредата (harm reduction), която признава, че при част от зависимите пациенти преминаването към по-нискорискови алтернативи може да доведе до намаляване на общата здравна тежест. Юри Пулчев

От тази гледна точка пълната забрана на никотинови алтернативи ограничава възможностите за индивидуализиран терапевтичен подход при хора, развили зависимост към никотина.

Абсолютните забрани често водят до стигматизация на зависимите лица, затрудняват достъпа до лечение и създават предпоставки за нерегулиран пазар без контрол и качество.

От друга страна, принципът на автономията е фундаментален в медицинската етика. Пълната забрана на регулирани никотинови алтернативи ограничава правото на информиран избор на пълнолетните граждани. Общоизвестно е, че регулаторните мерки е важно да бъдат съразмерни на доказания риск. Бездимните никотинови продукти могат да бъдат използвани като преходен или поддържащ инструмент при пациенти, които не успяват да прекратят никотиновата употреба с класически методи.

При наличие на по-леки и ефективни алтернативи на тютюнопушенето – строг контрол, възрастови ограничения, регулация на съдържанието и образователни политики, абсолютната забрана представлява крайна и от етична гледна точка много спорна мярка.

От психиатрична, психосоциална и етична гледна точка предложената пълна забрана на никотиновите паучове не е достатъчно обоснована и крие риск от неблагоприятни последици.