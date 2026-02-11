Лекари от "Пирогов" спасиха живота на бременна жена с рядко съдово заболяване на матката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гинеколози от университетската спешна болница "Пирогов" спасиха 34 - годишна пациентка с изключително рядък синдром - Артериовенозен шънт на матката.

Този януари началникът на Отделението по оперативна гинекология в "Пирогов" д-р Людмил Джунков е повикан по спешност заради бременна в 4 месеца, която е в много тежко състояние. Той констатира, че при пациентката се касае за мъртъв плод и хеморагичен шок.

Изключително бързо пациентката в вкарана в операционната за спешна, животоспасяваща операция. За нея се отзовава и д-р Дениза Алексиева - дългогодишен гинеколог на жената, което осигурява спокойствие на пациентката и семейството й.

За спешната операция се подготвя и екип от хирурзи, който да се включи при нужда, но до това не се стига.

Тежката операция продължава часове. Извършват я гинеколозите д-р Дениза Алексиева и д-р Манол Антонов, като анестезия дават д-р Ангелов, д-р Крумов и д-р Илиева. Целият процес се ръководи от д-р Людмил Джунков.

В рамките на операцията е установена руптура на матката в областта на левия рог, която се дължи на артериовенозен шънт. Д-р Алексиева и д-р Антонов възстановяват целостта на матката и овладяват голямата кръвозагуба. Мъртвият плод и плацентата са евакуирани чрез секцио парва. Последва реанимационно лечение в Централна реанимация на "Пирогов".

След 10-дневна борба за живота пациентката е изписана и се прибира вкъщи, за да гушне 3-годишната си дъщеря. Към момента жената е добре и е в процес на системно проследяване на актуалното здравно състояние.

Д-р Джунков подчерта, че оперативният екип д-р Алексиева и д-р Антонов е извършил перфектно своята работа и благодарение на това е спасен живота на пациентката.

Данни за Артериовенозен шънт при бременни се описани едва в няколко случая в световен мащаб.