69% от завършващите Медицински факултет към МУ-София остават у нас

Най-желаната специалност от завършващите млади лекари е „Анестезиология и реанимация". Това сочат резултатите от традиционната анкета сред 243 български абсолвенти от Випуск 2025 на Медицински факултет към Медицински университет-София. 69% от завършващите планират да работят в България.

Към тази специалност са се насочили 10.78%. Това е значителен скок - с повече от 7%, в сравнение с Випуск 2024. Интересът към специалността има своето обяснение – в периода на пандемията от COVID-19 много студенти започнаха работа като доброволци в реанимационните клиники, а впоследствие – и като болногледачи, и така намериха своето призвание в тази тежка и благородна специалност.

На второ място лекарите са посочили „Педиатрия" (10.29%), а на трето място - „Хирургия" (8.33%). Следват „Офталмология" (5.88%), „Ендокринология" (5.63%) и „Дерматология" (5.39%). Еднакъв интерес се регистрира към три специалности: „Кардиология", „Акушерство и гинекология" и „Ортопедия и травматология" – тях биха ги практикували 4.9% от випуска. Останалите специалности са предпочитани от 1% до 3% от българските абсолвенти.

96% от тях вече са се ориентирали към определена специалност. Едва 4% все още не са решили какво искат да практикуват. Може да се каже, че това е най-ориентираният в желанието си за специализация випуск досега, защото при предишните випуски колебаещите се бяха между 10 и 20%.

Випуск 2025 е четвъртият подред, който потвърждава устойчивата вече тенденция абсолвентите да желаят да продължат развитието си в България. 69% от завършващите планират да работят тук. Това означава, че в близките седмици около 167 млади медици ще влязат в болничните заведения у нас или ще заработят в доболничната помощ. Значително преобладава изборът за работа като „лекар в клиничната практика" (85%) и отчетливо нараства броя на желаещите да станат общопрактикуващи лекари (11%) в сравнение със 7,7% в предишния випуск.

Традиционно нисък остава процентът на онези, които биха избрали кариера във фармацевтични компании (2%).

Най-важните три очаквания на младите лекари са: да се подобри заплащането на лекарския труд (18.2%), да се подобри управлението на всички нива в здравната система (17.2%) и да се изработи ново, по-добро законодателство (13.6%). Те подчертават също и необходимостта да се поддържа съвременна апаратура, както и да има възможност за израстване на кадрите в системата на здравеопазването.

30% от Випуск 2025 планират да напуснат страната, като интересното при този випуск е нарастването на желаещите да работят в САЩ (10.4%) – увеличението е с 5% в сравнение с предходния. В същото време има спад с около 3% при онези, които ще изберат страна от ЕС за своята реализация (77.7% от заминаващите).

Мотивите на напускащите България са: по-високо заплащане в чужбина (23.8%) и по-добра организация на здравната система (20.3%). Дипломантите продължават да посочват като причина да заминават обстоятелството, че развитието на младите кадри в здравната система у нас става трудно (13.5%).

Церемонията по дипломирането на младите лекари от МУ-София ще се състои на 17 февруари 2026г. в Зала 1 на НДК от 12.00 ч.

Завършват 604 млади лекари, от които 243 български студенти и 361 чуждестранни студенти.