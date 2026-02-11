ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две бъбречни трансплантации бяха извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска"

УМБАЛ "Александровска" СНИМКА: Архив

Две бъбречни трансплантации бяха извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска". 

Донорът е мъж на 57 години от гр. Силистра, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив. Бъбреците са трансплантирани в УМБАЛ "Александровска" на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи. Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Пламен Димитров. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. 

Единият реципиент е на 63 години от Ботевград и е на хемодиализно лечение от 5 години. Другият мъж е на 61 години от гр. Попово, на хемодиализно лечение от 7 години. След интервенцията трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент!

