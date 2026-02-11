Експертите от Solgar ни помагат да разберем как да разпознаваме качеството отвъд обещанията и защо бързите решения рядко работят

В началото на всяка година темата за здравето неизменно излиза на преден план. След празниците много хора търсят начини да възстановят баланса си, да повишат енергията си и да поставят по-здравословно начало на следващите месеци. Именно тогава интересът към хранителните добавки осезаемо нараства - тенденция, която експертите в индустрията наблюдават и при смяна на сезоните или в периоди на по-голямо физическо и психическо натоварване.

Но заедно с повишения интерес идват и редица заблуди. Една от най-често срещаните е, че всички хранителни добавки са еднакви и се различават основно по цена. В действителност именно „невидимите“ за потребителя фактори за ефекта на добавките - качеството и произходът на суровините, стандартите на производство и контролът - правят разликата между масов продукт и добавка, създадена с дългосрочна грижа за здравето. Друга крайност е очакването за мигновен резултат, което често се възприема като бързо решение, вместо като подкрепа към балансираното хранене.

По наблюдения в сектора значителна част от потребителите все още правят избор импулсивно - водени от реклама, препоръка от познат или моментна нужда. Паралелно с това обаче се оформя все по-осъзната група хора, които четат етикетите, интересуват се от състава и произхода и се консултират със специалисти. Това е ясен знак за по-зряла потребителска култура и за промяна в отношението към собственото здраве.

Независимо от марката, информираният избор стъпва върху няколко основни критерия: ясен и прозрачен състав, научно обосновани формули и адекватни дозировки, доказан произход на суровините, както и ясни стандарти за производство и контрол. Репутацията и историята на производителя също имат значение - те често говорят повече от всяко маркетингово обещание.

Именно затова в категория, пряко свързана със здравето, стандартите и прозрачността са ключови. Продуктите, които преминават през многоетапен контрол - от анализ на суровините, през производствения процес, до финална лабораторна проверка - дават на потребителя увереност и спокойствие. Този подход е характерен за утвърдени марки като Solgar, които залагат на дългосрочна философия за качество и последователност, а не на моментни тенденции. Като част от Нестле, марката следва глобални стандарти за контрол, проследимост и безопасност - практика, която все по-често се превръща в ориентир за потребителите.

Според представители на марката, по отношение на търсенето, витамините и минералите остават водеща категория както у нас, така и глобално, следвани от продуктите за имунитет, енергия, устойчивост на стрес и храносмилане. Сезонността също е ясно изразена - имунитетът е приоритет през есента и зимата, докато в началото на годината и през пролетта фокусът се измества към енергията и общия баланс.

А съветът на Solgar към онези, които търсят „бързи решения“, е прост, но често пренебрегван: здравето не се постига с внимание и усилия само за седмица. То е резултат от последователност, информирани решения и дългосрочна грижа. Хранителните добавки могат да бъдат ценна подкрепа, но само когато са част от цялостен, осъзнат подход към начина на живот - без крайности и без компромис с качеството.

Бележка: Хранителните добавки не са заместител на разнообразното хранене. В случай на необходимост обърнете се към медицински специалист.