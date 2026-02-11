Д-р Катя Паскова е едно от най-известните имена сред естетичните дерматолози в България. Вече повече от 20 години тя ръководи водещата дерматологична клиника Derma Vita, която чрез първокласното си обслужване налага успешно най-съвременните процедури в полза на красивата и здрава кожа. Д-р Паскова е член на множество български и международни дерматологични асоциации и организации, сред които Българската асоциация на естетичните дерматолози (BAAD), Академията по практична дерматология и естетична медицина, Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), Европейската общност по лазерна дерматология (ESLD).

Студеното време и ниската влажност са сериозна предпоставка за изсушаването на кожата. Суровият, мразовит въздух навън я лишава от достатъчно влага, а отоплението у дома я дехидратира още повече. А какво да кажем за дългите горещи душове или вани, това неустоимо зимно удоволствие? Вследствие на този навик естествената бариера на кожата може да стане уязвима и така по-трудно да задържа влагата. Как тогава да „управляваме“ кожата в студенте месеци? Все повече научни данни сочат, че ключът към добротоѝ състояние през зимата се крие не само в козметиката, но и в ежедневния ни избор за хидратация – включително в качеството на водата, която пием, коментира дерматологът д-р Катя Паскова.

- Д-р Паскова, през зимните месеци хората масово усещат кожата си по-суха. Кои са основните предизвикателства пред сияйния ни вид и как да се предпазим?

- През зимните месеци кожата е изправена пред сериозен стрес. Студът, вятърът, сухият въздух в отопляваните помещения и честото миене водят до изтъняване на естествения липиден слой – основната защитна бариера на кожата. Именно той я предпазва от загуба на влага, възпалителни процеси и инфекции. Когато тази бариерна функция е нарушена, кожата много по-лесно се обезводнява, става чувствителна, зачервена и склонна към лющене. Затова през зимата е необходима по-целенасочена и богата грижа – щадящо почистване, използване на продукти, богати на липиди, и избягване на резки температурни промени.

- Достатъчна ли е външната грижа, или кожата има нужда и от подкрепа „отвътре“?

- Грижата за кожата никога не трябва да бъде само външна. Разбира се, правилната козметика е ключова, но кожата е отражение на цялостното състояние на организма. Отслабеният имунитет, стресът, възпалителните процеси и повишеният прием на лекарства през есенно-зимния период често водят до обостряне на кожни проблеми. Затова е важно да подкрепяме кожата и „отвътре“ – чрез балансирано хранене, прием на витамини, минерали и достатъчно течности.

- Често чуваме колко е важно да пием течности, за да поддържаме здравословен баланс в организма, но много хора подценяват този съвет. Как реагира кожата при дехидратация и има ли значение дали приемаме вода или други напитки?

- Хидратацията е ключов фактор за здравето и външния вид на кожата, особено през зимните месеци. При недостиг на течности кожата губи еластичност, става суха, опъната и склонна към раздразнения. Забавят се и естествените ѝ регенеративни процеси, което води до по-бърза поява на признаци на стареене. Освен количеството важно е и качеството на водата, която приемаме ежедневно. За оптимална вътрешна хидратация препоръчвам минерална вода с нисък минерален товар и балансиран състав, подходяща за постоянна консумация. В този смисъл DEVINМинерална–с ниска минерализация и алкално pH– подпомага водно-електролитния баланс в организма и създава благоприятна вътрешна среда, която се отразява положително и на кожата.

- Как балансът на минерали и микроелементи в организма влияе на сухата и чувствителна кожа? Има ли значение каква вода пием?

- Балансът на минерали и микроелементи е изключително важен за здравето на кожата. Минерали като цинк и магнезий участват в регенеративните процеси, а витамините B, C и E подпомагат защитата срещу оксидативния стрес. Качеството на водата също има значение – минералният състав може да допринесе за по-добра хидратация и цялостен баланс в организма, което неминуемо се отразява и на кожата. Минерали като магнезий, калций, калий и натрий, съдържащи се в балансирани количества, имат важна роля за функцията на кожната бариера, задържането на влага и адаптацията на кожата към студа. Затова редовният прием на подходяща минерална вода е естествен и лесен начин да подкрепим кожата „отвътре“ през зимата.

- За финал – кои са най-важните съвети за сияйна кожа в студените месеци? Мнозина очакват зимата, за да включат ретиноиди във вечерната си рутина. Сега ли им е моментът наистина, или можем спокойно да ги ползваме целогодишно?

- На първо място – съобразявайте грижата с типа и особеностите на кожата си. През зимата препоръчвам използването на повече омазняващи продукти, богати на липиди и емолиенти, които предпазват кожата от дехидратация и от студа.Ретиноидите наистина по-често се включват през зимата, тъй като слънчевото греене е по-слабо, но при правилна употреба и добра фотозащита те могат да се използват и целогодишно. Най-важното е терапиите и продуктите да бъдат предписани индивидуално от дерматолог, за да се избегнат раздразнения и нежелани реакции в бъдеще.