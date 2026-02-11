СЗО: Докладваните случаи на морбили са намалели в Европа и Централна Азия

Броят на докладваните случаи на морбили е намалял значително в Европа и Централна Азия през последната година, съобщи ДПА, позовавайки се на доклад на Световната здравна организация (СЗО).

СЗО събра данни от 53-те държави в европейския си регион, който се простира от атлантическото крайбрежие през Западна и Централна Европа и Русия до Туркменистан. Според института „Роберт Кох“ (RKI), броят на случаите на морбили е намалял значително и в Германия. Данните на СЗО показват, че в целия европейски регион са докладвани почти 34 000 случая, което е със 75 процента по-малко от предходната година. Нарастващите числа в Мексико, Съединените щати и Канада обаче предизвикват безпокойство сред експертите преди предстоящото Световно първенство по футбол.

Значителният спад се дължи и на изключително високия брой заразени през 2024 г., пояснява ДПА. В сравнение с 2023 г., те са били около наполовина по-високи. Докато случаите са намалели с около 90 процента или повече в страни като Румъния, Казахстан и Азербайджан, те са се увеличили във Франция и Холандия, макар и на ниско ниво.

Морбили може да има тежки последици, като възпаление на мозъка с увреждане на нервните клетки, а заболяването може да бъде и фатално. Няколко страни, за които се смяташе, че са победили морбили, са загубили статута си на „свободна от морбили“ според СЗО след големи огнища на болестта, включително Испания, Великобритания и Австрия, съобщи БТА.

В Германия броят на регистрираните случаи на морбили варира от година на година, според данни на института „Роберт Кох“. Те бяха изключително ниски по време на пандемията от коронавирус поради високата защита от инфекции, но достигнаха отново около нивата преди пандемията през 2024 г. с 645 регистрирани случая, или 0,77 на 100 000 жители.

Двете комбинирани ваксинации срещу морбили, паротит и рубеола (MMR), препоръчани от Постоянния комитет по ваксинация (STIKO) в Германия на 11 и 15 месеца, често се прилагат твърде късно, каза Доротея Матисяк-Клозе от отдела за превенция на ваксинациите на института „Роберт Кох“. Процентът на ваксинация за първата ваксинация срещу морбили е само над 95 процента в цялата страна за деца на 3-годишна възраст в кохортата, родена през 2021 г. „За втората MMR ваксинация този процент на ваксинация все още не е постигнат в цялата страна“, посочи Матисяк-Клозе.

Подобно на Канада, Мексико и Съединените щати също могат да загубят статута си на свободна от морбили зона в СЗО. В САЩ това „може да се случи, ако страната не може да докаже, че може бързо да спре огнищата“, предупреди американският специалист по инфекциозни болести Деметре Даскалакис, цитиран от ДПА.

В САЩ над 2400 души са се разболели, трима от които са починали. В Мексико, от началото на 2025 г. до средата на януари 2026 г., са регистрирани над 7000 случая, като 24 души са починали, според СЗО. В някои населени места в училищата вече е задължително да се носи маска за нос и уста. В Канада досега са регистрирани над 5500 заболявания и два смъртни случая, уточнява ДПА.