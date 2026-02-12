ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Троян, родния град на Лора Христова: Ще ...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22272520 www.24chasa.bg

Четенето и ученето намаляват риска от деменция с близо 40%

892
снимка: pixabay

Четенето, писането и изучаването на чужди езици могат да понижат риска от деменция с почти 40%, сочи ново изследване, според което милиони хора биха могли да предотвратят или отложат развитието на заболяването.

Деменцията е сред най-сериозните здравни заплахи в света. Очаква се броят на засегнатите да се утрои и да надхвърли 150 милиона души до 2050 г., което поставя огромно предизвикателство пред здравните и социалните системи.

Американски учени установиха, че редовното участие в интелектуално стимулиращи дейности през целия живот – като четене, писане или изучаване на нов език – се свързва с по-нисък риск от болестта на Алцхаймер, най-разпространената форма на деменция, както и с по-бавно когнитивно влошаване, съобщи „Гардиън". Авторът на изследването Андреа Замит от Медицинския център към университета „Ръш" в Чикаго отбелязва, че когнитивното здраве в напреднала възраст е „силно повлияно" от продължителното излагане на интелектуално стимулираща среда.

Изследователите са проследили 1939 души със средна възраст 80 години, които в началото не страдат от деменция. Участниците са наблюдавани средно осем години и попълват анкети за умствената си активност в три етапа от живота.

Ранният етап (преди 18 години) включва колко често са им четели, дали са чели книги, имали ли са достъп до вестници и атласи у дома и дали са изучавали чужд език повече от пет години. В средната възраст се отчитат доходите, наличието на списания, речници и библиотечни карти, както и посещенията на музеи и библиотеки. В късна възраст се разглеждат честотата на четене, писане и игри, както и доходите от пенсии и други източници.

По време на проучването 551 души развиват болестта на Алцхаймер, а 719 – леко когнитивно нарушение. Сред хората с най-високо ниво на интелектуално обогатяване 21% развиват Алцхаймер, срещу 34% при тези с най-ниско ниво.

След отчитане на фактори като възраст, пол и образование, учените установяват, че по-високото ниво на умствена активност през живота е свързано с 38% по-нисък риск от Алцхаймер и 36% по-нисък риск от леко когнитивно нарушение.

При най-активните участници болестта на Алцхаймер се появява средно на 94 години, в сравнение с 88 години при най-малко активните – забавяне с над пет години. Лекото когнитивно нарушение настъпва средно на 85 години срещу 78 години – разлика от седем години.

Изследването посочва, че участниците с по-висока умствена активност запазват по-добра памет и мисловни способности до края на живота си.

Авторите отбелязват, че проучването показва връзка, но не доказва причинно-следствена зависимост. Част от данните за ранния живот са събрани ретроспективно, което може да влияе върху точността им.

Според д-р Айсолд Радфорд от „Alzheimer's Research UK" резултатите показват, че деменцията не е неизбежна част от остаряването. Тя подчертава, че поддържането на умствена активност през целия живот може значително да намали риска от развитие на заболяването, съобщава БГНЕС.

Още здравни новини вижте тук
снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание