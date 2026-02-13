Следваща пандемия: кучешки коронавирус или говежди грип? “Незабелязано” вече заразяват хора

Учените призовават за наблюдение и тестове - то е ключово дали патогените мутират към възможност за предаване от човек на човек

Два наскоро открити респираторни вируса - грип D и кучешкият коронавирус HuPn-2018 (CCoV-HuPn-2018), са показали значителен потенциал за следваща пандемия, но тези патогени нито се наблюдават, нито се търсят, казват учени. При подценяване всеки от двата вируса е в състояние след години самостоятелно да разтърси света. Общото между тях е, че произлизат от животни, разпознати са в последните 10-ина години, а вече са установени първи случаи, в които успяват да заразяват хора. Това ги прави силни кандидати да запишат имената си на мястото на т.нар. Болест Х. Тя не е конкретен патоген, а концептуален термин, използван от Световната здравна организация и учените за обозначаване на непознат патоген с потенциала да предизвика извънредна ситуация или пандемия.

Учени от няколко американски университета публикуваха в последния брой на Emerging Infectious Diseases доказателства, че грип D и кучешкият коронавирус HuPn-2018 вече са се прехвърлили междувидово - заразяват хора. А медицината няма план как ще се справи, ако инфекциите започнат да се предават от човек на човек. По този повод авторите правят аналогия с последната пандемия и напомнят цитат от Стивън Кинг, че ако някой те нарани, е срам за него, защото е злоупотребил с доверието ти, но ако същото се случи отново, си виновен ти - не си си научил урока.

Грипният вирус D (инфлуенца D вирус, IDV) е открит за първи път при свине с признаци на респираторно заболяване през 2011 г. После се установи най-масово при говеда. След това - при още видове добитък и диви животни, включително камили, елени, жирафи, кенгуруга, лами, антилопи и дори при птици.

Нищо особено? В момента данните от полеви проучвания в САЩ и Китай осветляват тревожна реалност.

Проучвания сред фермери в САЩ (Колорадо и Флорида) разкриват, че над 97% от изследваните, които работят с добитък имат антитела, което означава, че са били заразени. Учените съобщават още, че 73% от участници в подоно изследване в Североизточен Китай са били със субклинични - безсимптомни, инфекции. По данните от САЩ и Китай се предполага, че много хора прекарват говеждия грип на крак, без да подозират. Въпреки липсата на видими оплаквания резултатите сочат, че заразата е активна.

До момента инфекциите при хората преминават безсимптомно или леко, но според специалистите вирусът притежава генетични характеристики, които му позволяват да еволюира бързо. А това, че когато има оплаквания, те имитират “обикновен” грип или настинка, ще затруднява откриването на IDV без специфични тестове.

От друга страна, понеже симптомите може да са леки или да се се сбъркат с настинка, вирусът се разпространява неконтролирано. В този марш използва хората като жив инкубатор, в който се учи на по-ефективно предаване. Това чертае “теоретична рамка, че вирусът ще се адаптира и ще еволюира за разпространение от човек на човек”. При такъв сценарий липсата на имунитет в общото население извън фермерските професии го прави заплашителен.

Грипните вируси са известни със способността си да разменят цели генетични сегменти, ако два различни типа попаднат в една и съща клетка. Това е възможно, когато човек, заразен с “незабележимия” грип тип D, боледува от птичи или сезонен грип. Двата вируса в организма му могат да сглобят хибрид, който да има смъртоносността на единия патоген и “невидимостта” на другия. Ако не следим тип D, ние няма да сме подготвени за рисковете от такава среща, предупреждават изследователите. Докато познатите ни грипни вируси имат два отделни протеина за навлизане в клетката (H и N), тип D използва само един “пробивен” белтък. Но той е по-стабилен и позволява на вируса да се прикрепя към широк спектър от захари в клетките на живия организъм. Това е причината да прескача толкова лесно от един вид на друг и да е потенциална заплаха за човека.

Как го обясняват учените?

Вирусите по говедата обикновено предпочитат по-висока телесна температура. Обаче щамове на IDV с времето са се научили да се размножават при температурата в човешката носоглътка. В същото време грип D е еволюционно много далече от сезонните грипове А и В. Това е причината нашият имунитет да не го разпознава като инфлуенца, за да се бори с него.

Защитните клетки реагират слабо, симптомите са като при лека инфекция, но, изглежда, вирусът остава в организма по-дълго, увеличавайки своя шанс да се предаде на следващ човек.

Какво още клокочи предупредетелно в казана на вирусологията?

Докато светът продължава да се фокусира върху мутациите на SARS-CoV-2, един кучешки коронавирус е претърпял радикална трансформация: от чревен патоген при животните до респираторна инфекция при хора. В началото болните се изписват от лечебните заведения, без никой да разбере, че е налице нова зоонозна верига. Чак при задействането на научните среди генетичен анализ на пробите разкрива виновника - животинският CCoV-HuPn-2018. Казано по-просто, рекомбинантен коронавирусен щам, който съдържа генетични елементи от кучешки, котешки и свински коронавируси.

Щамът е идентифициран за първи път през 2021 г. при дете с пневмония в болница в Малайзия. По-късно са докладвани още болни. След това случаи на пациенти с белодробни инфекции от кучешки коронавирус са установени в Тайланд и Виетнам, накрая и в САЩ, но може би не знаем всичко и списъкът е по-дълъг. В болничните протоколи просто няма тестове за кучешкия коронавирус. Пациентът влиза с тежко възпаление, тестът му за COVID-19 е отрицателен и той бива диагностициран като пневмония с неизвестен причинител. Вирусът е там, разболява, но статистически не съществува. Най-новото развитие в изследванията на кучешкия-котешки-свински коронавиурс е изненадващото откриване на вируса в запазени стари проби от пациенти с грипоподобни симптоми в САЩ (Арканзас). Това е критичен момент, защото доказва, че вирусът вече циркулира чрез международния трафик на хора и домашни любимци.

Арканзас е щат със силно развито земеделие и животновъдство, което създава повече възможности за контакт между хора и животни - т.нар. интерфейс човек - животно. Учените смятат, че на такъв терен междувидовото прескачане на вируси се случва по-често, но в повечето случаи в началото те причиняват леки настинки и остават недиагностицирани.

Изследователите са тествали кръв от общности по делтата на Мисисипи в щата. Около 62% от пробите - взети в миналото - са имали неутрализиращи антитела срещу щама CCoV-HuPn-2018, и то същия вариант, открит в Малайзия. Това според учените е силно доказателство, че този или много подобен кучешки коронавирус е циркулирал сред хората в Арканзас дълго преди изобщо да започне да се говори за него.

Коронавирусите са майстори на смесването и HuPn-2018 лесно обменя генетичен материал с други вируси. Страхът на учените е, че той може да се срещне със SARS-CoV-2 в един и същ организъм и да създаде суперхибрид с нова патогенност.

Учените напомнят, че опасността не е в това, което вирусът прави днес, а в това, което му позволяваме да се превърне утре, като го оставяме да се размножава без надзор. “Да кажеш, че един вирус не е опасен, защото още не е предизвикал пандемия, е като да се успокояваш, че течът на газ в стаята не е опасен само защото още никой не е запалил кибрит”, казват в коментарите си най-предпазливите. Учените предупреждават за два теоретични черни сценария. При кучешкия коронавирус - ако натрупа опасни мутации или при обмен на гени с друг коронавирус се изроди във вирусен Франкенщайн. Според тях спокойствето “щом не ни застрашава сега, значи е безопасно” е същото, с което светът се отнасяше към коронавирусите преди 2019 г., когато те бяха просто банална настинка.

За другия вирус, на който никой не обръща сериозно внимание днес - говеждата инфлуенца, е възможно до 10-ина години да открием, че грип тип D циркулира масово и необезпокоявано сред хиляди хора - както грип D във фермите към момента - той е в състояние на постоянна тренировка да тества и закрепи нова рискова мутация. Няма да е опасен, смятат учените, докато не се случи една-единствена критична генетична промяна, която да го направи по-агресивен. Колкото по-голяма е масата от заразени хора, толкова по-голяма е вероятността мутацията да се появи при многократното копиране. Ако грип тип D се адаптира напълно към хората, дори да не убива, но за седмица поваля теоретично прогнозираните 30% от населението, би било критично в икономически план. Има и друг лош сценарий - като следващ етап вирусът да започне да прескача от хора обратно към животни - учените го наричат реверсивна зооноза, и стане по-смъртоносен за добитъка, това би довело до трусове в хранителната индустрия.

СЗО поддържа списък от 30 приоритетни патогена, които се смятат за най-голямата заплаха за общественото здраве. Звучи парадоксално, но учени наричат този списък “Комфортната зона на катастрофите”. Логиката е, че знаем как да ги тестваме, знаем какво правят и имаме изградена психологическа защита. Разликата с незабелязано възникващите нови инфекции, които утре може да се окажат брутално видими със своята агресия, е липсата на тестване. За ебола има изследване, което дава резултат за минути, за пандемичния коронавирус във всяка аптека има тестове за домашна употреба, нали. За грип D или кучешки коронавирус, не дай си боже, ще кажат на пациента: карате някакъв вирус, пийте чай и почивайте.

Болниците особено в рисковите райони на разпространение вече трябва да допускат IDV и CCoV-HuPN-2018 при лечението на пациенти с пневмония, когато първичен набор от диагностични тестове не успее да разпознае патогена. С технологичния напредък медицината има решения, въпрос на пари е да се прилагат. В научните среди подходът се нарича пандемично-агностична диагностика - технологии, които не търсят конкретен, предварително известен вирус, а сканират за всяка биологична активност в една проба. За голямата част от държавите това е далече в бъдещето, но дори част от света да може да мониторира новопоявяващите се инфекции, ще е от полза за контрола на глобалния ход на разпространение.

Такъв най-нов силен инструмент е метагеномното секвениране от ново поколение (mNGS) - опростено може да си го представим като надграден с ум универсален “микроскоп”. Вместо PCR тест, който търси само специфичен сегмент от някакъв патоген, mNGS взема цялата ДНК/РНК в пробата и я сравнява с гигантска база данни за бактерии, вируси, гъбички, паразити. Ако пациент с неуточнена пневмония има кучешки коронавирус например, системата ще открие патогена. Доскоро технологията беше твърде скъпа и бавна, но през 2026 г. вече се появяват дори прототипи на портативни устройства за полеви условия.

Модерните системи за обществено здраве имат и една неподозирана от средния гражданин лаборатория. След опита с пандемичния вирус бяха създадени специални сензори за наблюдение на отпадъчната вода в канализацията. Така здравните власти разбират, че даден вирус е сред населението седмици преди първият пациент да влезе в болница.

Сравнително най-достъпен от високотехнологичните подходи изглежда методът на биочипове с пандемичен панел. Нещо като комбинираните бързи тестове за грип, коронавирус, риеспираторния синцитиален вирус и други респираторни инфекции.

Като най-евтино и бързо за внедряване в лабораторната практика изследователите сочат разработването на PCR диагностични тестове в реално време, насочени към двата вируса.

Ако интегрираме тези технологии в свят на оживени контакти, в който вирусите не признават граници, болестта Х вече няма да бъде мистерия - вярват учените - а “аларма, която сме чули, преди да е станала заглавие в новините”.