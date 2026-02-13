Недостиг на витамин D увеличава с 33% риска да влезете в болница с пневмония

Добрата новина - обратимо е. При дефицит всеки 10 единици увеличение в нивата на витамина в тялото намаляват вероятността от хоспитализация с 4 процента

Когато мислим за имунната система и зимните месеци, често си представяме витамин C и билков чай, но науката все по-убедително насочва погледа ни към витамин D. Макар традиционно да го свързваме със здравината на костите, неговата роля в организма е далеч по-всеобхватна и стратегическа. Ново мащабно изследване в American Journal of Clinical Nutrition разкрива колко застрашаваща може да бъде липсата на това хранително вещество за нашето дишане.

Анализирайки здравните досиета на над 36 000 души от Британската биобанка, учените откриват тревожна зависимост. Хората с тежък дефицит на витамин D (под 15 nmol/L) са изложени на 33% по-висок риск от постъпване в болница поради респираторни инфекции като тежък бронхит и пневмония в сравнение с тези с адекватни нива. И втора важна новина: всеки 10 nmol/L увеличение в нивата на витамина в кръвта намаляват вероятността за прием в болница с 4%. Това показва, че витамин D действа като модифицируем рисков фактор - нещо, върху което можем да повлияем, за да се предпазим.

За да разберем защо витамин D е толкова специален, трябва да спрем да го разглеждаме просто като витамин - нещо, което тялото ни приема отвън, и да осъзнаем, че е прохормон. Тоест вещество, което служи като градивен материал или предшественик, който тялото ни превръща в хормон. Д-р Фади Юсеф от изследователския екип пояснява, че ниските му нива могат буквално да объркат защитните сили на тялото. От една страна, организмът става по-муден в борбата с вирусите, а от друга - може да реагира прекалено агресивно, предизвиквайки опасно възпаление в белите дробове. Витамин D, който получаваме чрез кожата под влияние на слънцето или от храната, преминава през сложна метаболитна каскада в организма, за да се превърне в своята активна хормонална форма. Казано най-общо, притежава уникалната способност да “отключва” и “заключва” гени в нашето ДНК.

В подкрепа на концепцията за витамина като регулировчик на имунната система е и публикуван в British Medical Journal обобщен обзор от различни проучвания. Той показва, че редовният прием на витамин D значително намалява риска от остри инфекции на дихателните пътища при всички пациенти. Все пак положителният ефект е най-осезаем при хора, които изпадат в състояния на дефицит. Това потвърждава хипотезата, че витаминът стимулира производството на антимикробни пептиди в дихателните пътища – нашите естествени “антибиотици”.

Когато в тялото има достатъчно количество от прохормона (75 nmol/L), имунните клетки разполагат с оптимален ресурс да активират адекватна защита - нито слаба, нито прекомерна. Въпреки че в нашите географски ширини есента и зимата са критични периоди заради ограниченото слънце, това не е единствената трудност. Около 1 милиард души страдат от недостиг целогодишно.

Особено застрашени са възрастните хора, тези с по-тъмен тен и населението в северните ширини. Парадоксално на пръв поглед хората в България като правило са с по-ниски от очакваните нива на витамина и недостигът засяга почти всеки трети. Обяснението е в страха от рак на кожата и бръчките, което води до непрекъсната употреба на слънцезащита в месеците от април до октомври. При балансиран подход обаче, казват специалистите, можем и да се предпазваме, и да стимулираме собственото производство на витамина под влиание на слънцето. За достатъчно се сочи излагането на ръцете и краката под лъчите за около 15-ина минути 2-3 пъти седмично в слънчевите месеци.

Специалистите, сред които и авторитетната диетоложка от Тенеси, САЩ, Моник Ричард и участник в едно от проучванията, обобщени в BMJ , подчертава, че решението не е само в гълтането на добавка, а в холистичния подход. За да поддържаме баланса, тя препоръчва в менюто ни често да присъстват мазна риба (скумрия, сьомга, сардини и др.), жълтъци, черен дроб от треска. Гъбите са единственият значим растителен източник, но с една важна подробност - те произвеждат витамин D само ако са били изложени на ултравиолетова светлина.

Най-важният житейски извод от проучванията е човек да изследва колко е важното вещество в кръвта. И при нужда целенасочено да се стреми да ги вдигне, ако трябва - и с продукти от аптеката. Дори незначително покачване намалява вероятността от тежки респираторни инфекции.