Лимони, мед и индрише помагат за имунитета при колебания на времето

Една трета от хората страдат от промените на времето. При възрастните и страдащите от хронични заболявания този процент достига 80. При жените честотата на проявите е два пъти по-голяма. Най-често се появява лесна уморяемост, като тя се проявява не само като загуба на физически сили, а и като спад и намаляване на мозъчната дейност, нарушение на съня, безпокойство, раздразнителност, избухливост, главоболие, промяна на артериалното налягане. Може да има незначително покачване на телесната температура и болки в стомаха.

Промените на атмосферното налягане са най-опасният фактор, особено за хората със сърдечносъдови заболявания. При тях се променя тонусът на кръвоносните съдове, нарушава се съсирваемостта на кръвта. При облачно време се очаква повишение на концентрацията на вредни промишлени примеси, газове от автомобили и промишлен дим, което води до влошаване на алергичните и белодробните заболявания. При много от страдащите от такива заболявания се появяват обща слабост, виене на свят, чувство за недостиг на въздух, задух, изострят се пристъпите на мигрена, понижава се артериалното налягане. Могат да се наблюдават дискомфорт в червата и изразено газообразуване. Освен това повишената влажност способства за разпространението на инфекции, което е допълнителен риск. В такива ситуации организмът изработва повишени количества хистамин – вещество, предизвикващо алергични реакции дори при здрави хора. Широко разпространени са вирусните инфекции в момента. Те имат внезапно начало и протичат с оплаквания от температура, болки в гърлото, суха кашлица, мускулни болки, болки в крайниците, гърба, главоболие и отпадналост. Здравословното хранене, богато на белтъчини, плодове и зеленчуци, укрепва имунната защита. Употребата на алкохол и цигари намалява защитните сили на организма и го правят по-податлив на вирусни заболявания.

През периода се очакват и превалявания, а това води до повишение на кръвното налягане заради свиването на кръвоносните съдове. Най-често симптомите са главоболие, световъртеж, сърцебиене, мускулна отпадналост, гадене, безсъние.

Можем да преодолеем очакваните оплаквания, като приемаме различни домашно приготвени рецепти. 5 лимона, смлени заедно с кората, но без семките, се смесват с 1 кг мед, 15 ситно нарязани листа от индрише и 20-25 смлени бадема или кайсиеви ядки. Получената смес се приема по 1 супена лъжица преди хранене, което ще ни помогне да останем тонизирани. При сърцебиене и сърдечен дискомфорт благоприятно се отразява настойка от глог, която се приема 3 пъти дневно по 20 капки. За тонус можем да ползваме чай от цвят на магарешки трън, като 2 супени лъжици от него се варят в 1/2 л вода за 5-10 минути и се пие 3 пъти дневно.

Смесваме по 50 г корени от репей, корени от гръмотрън и кора от върба. 2 супени лъжици от тази смес се запарват за половин час в 1/2 л вряла вода и се изпива на 3-4 порции през деня.