Вирусът Нипа - много смъртоносен, но слабо предаван

Наречен на името на селото в Малайзия, където е бил идентифициран за първи път, вирусът нипа е инфекциозно заболяване, предавано главно от прилепи, често смъртоносно, но с потенциал за разпространение, който досега е оценяван от учените като ограничен, предаде АФП, цитира БТА.

АЗИЯ И ПРИЛЕПИТЕ

Вирусът Нипа е идентифициран за първи път през 1998 г., по време на епидемия сред свиневъди в Малайзия. Плодоядните прилепи се считат за негови естествени гостоприемници.

Обикновено предаван на хората от заразени животни - прилепи, но също и от свине, дори коне и други, нипа може да се разпространява и чрез заразени от животни храни - сок от финикова палма, плодове, или от човек на човек.

Засега огнищата на нипа са концентрирани в Южна и Югоизточна Азия. През 1999 г. е регистрирана епидемия в Сингапур след внос на болни свине от Малайзия.

През 2001 г. огнища на вируса са регистрирани в Индия и Бангладеш. Оттогава Индия преживява периодични огнища, като последното е от началото на 2026 г. Бангладеш е засегнат почти всяка година.

Филипините и Сингапур също са регистрирали случаи.

РЕСПИРАТОРНИ И МОЗЪЧНИ УВРЕЖДАНИЯ

Въпреки че инфекцията с вируса нипа понякога не предизвиква симптоми, повечето заразени индивиди развиват такива обикновено след инкубационен период от 3 до 14 дни, понякога и до 45 дни.

Първоначалните симптоми - треска, втрисане, болки в гърлото, повръщане и други, често са неспецифични, но състоянието може бързо да се влоши.

Тежките форми могат да доведат до сериозни неврологични увреждания - енцефалит, гърчове, кома или остра дихателна недостатъчност.

Смъртността се оценява на между 40 и 75 процента, в зависимост от случая.

Оцелелите обикновено се възстановяват напълно. При около един на всеки петима души обаче остават неврологични последици, които понякога водят до инвалидност.

СЛАБО ЗАРАЗЕН, СИЛНО СМЪРТОНОСЕН

За разлика от много респираторни вируси, като например причинителя на КОВИД-19, вирусът нипа не се предава лесно от човек на човек.

Това изисква близък и продължителен контакт с дихателни секрети или биологични течности на болен човек. В Индия скорошните случаи са засегнали медицински персонал, а хората, които са били в контакт с болните, са поставени под карантина.

Всеки болен индивид обикновено заразява по-малко от един човек - т.нар. "основно репродуктивно число" или Ro, което ограничава разпространението, но не предотвратява огнищата.

Когато обаче болестта порази човека, тя често е смъртоносна. Световната здравна организация (СЗО) счита вируса нипа за високорисков патоген.

Смъртта на жена в Бангладеш в началото на януари и потвърждаването на няколко случая в средата на януари в североизточната част на Индия поднови страховете от по-широко разпространение или дори от потенциална пандемична заплаха.

Тайланд, Малайзия и Сингапур незабавно засилиха контрола по границите си.

На този етап рискът от разпространение на вируса нипа, както на регионално, така и на глобално ниво, се оценява от СЗО като "нисък".

ЗА ВИРУСА НИПА НЯМА ЛЕЧЕНИЕ, НИТО ВАКСИНА

Понастоящем не съществува специфично антивирусно лечение, нито ваксина срещу вируса нипа. Лекарите могат да лекуват само симптомите.

Въпреки това, няколко кандидат-ваксини са в процес на проучване или разработване, като повечето от тях са насочени към протеини на повърхността на вируса, необходими за проникването му в човешката клетка и разпространението му в организма.

За да се намали рискът от инфекция и предаване, превенцията се състои предимно в промяна на поведението: да не се консумира суров палмов сок, да се мият и белят плодовете, да се избягват плодове, паднали на земята или със следи от нахапване, да се ограничава контактът с прилепи и болни животни.

Някои страни също така проверяват пътниците, идващи от засегнатите райони.