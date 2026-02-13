ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вигенин: Договорихме облекчения за над 40 000 евро...

Началникът на ВМА отваря вратите за бъдещи военни медици

1548
Венцислав Мутафчийски СНИМКА: Пресцентър на ВМА

От 16 до 20 февруари 2026 г. ще се проведат Дни на отворените врати за кариерно развитие във Военномедицинска академия (ВМА).

Инициативата се провежда за четвърта поредна година с цел да бъдат представени специалностите „Военен лекар" и „Военна медицинска сестра" пред ученици от 11 и 12 клас, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. 

Зрелостниците ще се срещнат с началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS, с когото ще разговарят за ролята на военните медици и за уроците от мисиите зад граница. Ще имат възможност и да се запознаят отвътре с модерната материална база и оборудване на световно ниво, както и да наблюдават на живо демонстрации във Военномедицинския симулационен тренировъчен център. Наши специалисти ще отговорят на всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата в структурите на ВМА от кандидатстудентските изпити, през обучението до възможностите за професионално и кариерно развитие.

Какви са предимствата?

Пълна държавна издръжка по време на следването си и гарантирана дългосрочна професионална реализация в редиците на Българската армия са само част от предимствата на програмата. Освен това, бъдещите медици под пагон не заплащат такси за обучение и двата университета, имат безплатно настаняване в общежития, безплатно хранене, медицинско и униформено облекло, безплатно медицинско обслужване.

По време на следването си курсантите получават ежемесечна стипендия между 460 и 500 евро.

След завършването им се издават две дипломи: магистър по „Медицина" и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", възможност за специализация във ВМА, повишаване на квалификацията в България и във всички страни-членки на НАТО.

