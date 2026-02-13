ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Система с изкуствен интелект прави образна диагностика в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов"

Дима Максимова

Система с изкуствен интелект разпознава находки при рентгенови и компютърно-томографски изследвания. Снимка: МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"

 Великотърновската областна болница е първото лечебно заведение в региона, което разполага с интегрирана система с изкуствен интелект, която разпознава находки при рентгенови и компютърно-томографски изследвания.

От един месец в Отделението по образна диагностика се използва специализиран софтуер, който подпомага специалистите при диагностицирането на фрактури, инсулти и белодробни заболявания, посочват от ръководството на болницата.
Внедряването на системата е важна стъпка към модернизацията на лечебното заведение и съответства на съвременните европейски стандарти в образната диагностика. Осигурява се високо-технологична подкрепа на медицинските специалисти, повишава диагностичната точност и допринася за подобряване качеството на медицинската грижа.
„Резултатите са изключително окуражаващи. Тази софтуерна програма е ценен помощник в нашата ежедневна работа. Тя заостря вниманието ни, подпомага ни в диагностично-предизвикателни случай и оптимизира времето за разчитане на образните изследвания", коментира началникът на отделението Д-р Димитър Казаков, д.м..
Изкуственият интелект не заменя лекарите специалисти, но подкрепя диагностичната им преценка, особено при натоварени дежурства и спешни пациенти.
AI значително оптимизира разчитането на образните изследвания, повишава диагностичната точност и минимализира вероятността от грешка.
Изкуствените интелекти на Azmed (Франция) и BrainScan (Полша) спестяват време и добавят сигурност, което е допълнителна застраховка, че няма да се пропусне значим патологичен процес, което затвърждава болничното заведение, като технологично развиваща се структура.
Всичко това са допълнителни инструменти, които подпомагат работата на специалистите, а пациентите да бъдат уверени, че тяхното изследване е преминало и високотехнологичен анализ.
Този софтуер е клинично валидиран и сертифициран съгласно действащите медицински стандарти.
През последните години възможностите на AI в образната диагностика нараснаха значително, като дават възможност на специалистите да обработват по-голям обем от данни и повишават диагностичната стойност. Изключително подходящ е за работа при спешни ситуации, а оказва се и при обучението на млади специалисти.
„Това е софтуерна програма, която анализира рентгенните образи и на базата на многомилионен опит от предходни изследвания, които са вкарани в базата данни, анализира и открива типични фрактури, изменения в белия дроб и мозъчния паренхим. На база на това се явява и като обучител за младите колеги. AI улеснява донякъде работата на специалистите и същевременно провокира професионален интерес към иновациите, поддържа диагностичната бдителност, провокира аналитично мислене и подпомага разширяването на диагностичният алгоритъм", допълва Д-р Димитър Казаков, д.м.
Използването на изкуствения интелект не нарушава правни и етични норми, свързани както с пациентите, така и с персонала. Интерпретацията на образните изследвания се извършва и подписва от лекари, работещи в отделения/клиники по образна диагностика, които носят отговорност за своята дейност.

здравни новини
