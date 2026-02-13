Певецът Азис застава зад тазгодишната Национална АнтиСПИН кампания. Нейното мото този път е „Това не го казвай! Докажи любовта с грижа!".

Със съдействието на Българската национална телевизия, на Свети Валентин ще бъде излъчен видеоклип с участие на Азис, насочен към младите хора и посветен на отговорността към собственото здраве и грижата за партньора.

На 14 февруари в десетки градове на страната ще се проведат открити информационни събития, мобилни кабинети за безплатно и анонимно изследване, младежки инициативи и кампании на открито, по време на които ще се разпространяват здравно-информационни материали и предпазни средства, а желаещите ще могат на място да се консултират и изследват за ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

В десетки учебни заведения ще се проведат дискусии и обучения за превенция на ХИВ и отговорно сексуално поведение, а младежки доброволчески организации ще подкрепят кампаниите на терен. Всеки желаещ може да посети и Кабинетите са безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Карта и контакти ще откриете тук.