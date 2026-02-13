ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чистачки откриха новородено бебе в чувал до кофи з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22282990 www.24chasa.bg

Азис застава зад тазгодишната Национална АнтиСПИН кампания

1736

Певецът Азис застава зад тазгодишната Национална АнтиСПИН кампания. Нейното мото този път е „Това не го казвай! Докажи любовта с грижа!".

Със съдействието на Българската национална телевизия, на Свети Валентин ще бъде излъчен видеоклип с участие на Азис, насочен към младите хора и посветен на отговорността към собственото здраве и грижата за партньора.

На 14 февруари в десетки градове на страната ще се проведат открити информационни събития, мобилни кабинети за безплатно и анонимно изследване, младежки инициативи и кампании на открито, по време на които ще се разпространяват здравно-информационни материали и предпазни средства, а желаещите ще могат на място да се консултират и изследват за ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

В десетки учебни заведения ще се проведат дискусии и обучения за превенция на ХИВ и отговорно сексуално поведение, а младежки доброволчески организации ще подкрепят кампаниите на терен. Всеки желаещ може да посети и Кабинетите са безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Карта и контакти ще откриете тук.

Още здравни новини вижте тук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание