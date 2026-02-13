ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев: Не успях да се справя с напрежението

Здравното министерство интегрира система за киберсигурност в областни и университетски болници

Болница. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Министерството на здравеопазването започва интеграцията на националната система за киберсигурност в областни и университетски болници в страната. Това е ключова стъпка в защитата на здравните данни и цифровата инфраструктура в сектора.

Мярката е част от проекта за повишаване на капацитета за реагиране при инциденти, засягащи информационната и комуникационната сигурност в здравеопазването, финансиран с европейски средства по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027. Проектът стартира през 2024 г., като значителна част от предвидените дейности вече са реализирани.

Към момента Министерството на здравеопазването разполага с функционираща система за ранно откриване на заплахи и внедрени софтуерни решения за киберсигурност. През 2025 г. бе осъществена и интеграция с Националния координационен център към Министерството на електронното управление.

Предстоящото включване на областните и университетските болници има особено значение, тъй като именно те поемат най-големия обем медицинска дейност в страната, обслужват пациенти със сложни заболявания и са водещи бази за обучение и научноизследователска дейност. Това ги прави и сред най-уязвимите структури по отношение на киберзаплахи.

Целта на проекта е да гарантира сигурна среда за събиране, обработка и обмен на здравна информация, както и ефективна реакция при киберинциденти. С изпълнението му ще бъде повишен капацитетът на националния компетентен орган в сектор „Здравеопазване" и на секторния екип за реагиране при инциденти, така че да се осигури по-високо ниво на защита на системите и по-добра координация с останалите национални институции в областта на киберсигурността.

Проектът е с общ бюджет 1 331 839,07 евро, а дейностите по него ще продължат до 30 януари 2027 г.

