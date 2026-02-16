"Здравето на червата" е нова мода в социалните медии, но не се лекувайте по техните правила

Английски специалисти обясняват ползите и негативите от прекомерната употреба на чия, зехтин, морски мъх и костен бульон за чревния микробиом

Чия, морски мъх, зехтин и костен бульон са само малка част от средствата за подобряване на чревния микробиом, които се рекламират в социалните мрежи. Напоследък се наблюдава истински бум в интернет на лекове за червата, след като редица проучвания доказаха, че състоянието им е свързано с общото здраве. Буквално се надига вълна на търсещи и споделящи информация по въпроса. Някои експерти казват, че “здравето на червата” вече са любими модни думи в социалните медии. На “излекуването” им се приписват дори неща като по-добро настроение, повече енергия и благополучие.

Манията по въпроса е толкова голяма, че Би Би Си покани двама водещи английски учени, които да обяснят коя храна колко помага. Според микробиолога Алън Уокър и специалиста по чревно здраве Меган Роси в тази мода има “малко зрънце истина”, но никой продукт не е чудодеен, както се рекламира.

Да вземем чудодейната чия, за които се твърди, че не само подобрява чревния микробиом, но и помага за отслабване. Обикновено се препоръчва да се консумира чаша вода с две супени лъжици семена от 7 до 40 последователни дни. Тъй като са силно хидрофилни, те могат да абсорбират течност, която е до 27 пъти повече от собственото им тегло. Получава се нещо, което прилича на гъст гел и е идеална съставка за смути или други кашести, засищащи закуски с плодове.

Доктор Уоркър казва, че няма вреда от вода с чия в умерени количества, но ползата от нея не е много голяма, тъй като нито един източник на фибри не е достатъчен сам по себе си. Причината е, че различните микроби се хранят с различни фибри, така че

разнообразието е по-важно от която и да е съставка

Освен това съществува риск от запушване на храносмилателния тракт, защото семената абсорбират течност и от него. Вече има такъв случай на мъж в американска болница, който се появява неспособен да преглъща. Когато лекарите го преглеждат, установяват, че причината е чията. Доктор Ребека Роул, която го е лекувала, разказва, че се е била получила маса като пластилин и е използвала ендоскоп, за да се прокара надолу в стомаха. Според нея подобни случаи ще зачестят, тъй като популярността на чията расте.

Същото се случва и със зехтина. Заради съдържащата се в него олеинова киселина той е включван в редица диети за здравословен начин на живот. Твърди се, че е средство за подобряване на общото състояние на тялото, постигане на дълголетие, по-ниски нива на вътрешни възпаления, на риск от затлъстяване и сърдечни заболявания. Затова някои хора започват деня си с лъжица зехтин на гладно.

“Той е полезен за сърцето и може да помогне за облекчаване на запека. Въпреки това има малко доказателства, че приемът му като концентрирана “доза” специално стимулира микробиома. По-скоро няма съществена разлика между пиенето му директно и добавянето му към храната”, казва Алън Уокър.

Още по-спорни са ползите от костния бульон, който се рекламира като мощно противовъзпалително средство. Той се приготвя чрез варене на животински кости, най-често пилешки, с оцет, билки или зеленчуци в продължение на поне 24 часа с цел извличане на протеини и минерали. Богат е на хранителни вещества и може да бъде успокояваща храна, но повечето от съставките му се абсорбират в тънките черва, докато по-голямата част от чревните микроби живеят в дебелото черво, обяснява английският микробиолог. Това означава, че

малко от него достига до самите микроби,

а и няма сериозни доказателства за систематични, благоприятни ефекти върху чревния микробиом. Доктор Меган Роси е съгласна с подобна теза и допълва, че е виждала “негативния ефект, който бульонът може да има върху нивата на холестерола, ако наситените мазнини не се отстраняват от повърхността му”.

Тя предупреждава да се внимава и с приемането на гел от морски мъх, който също се представя като мощно средство за подобряване на чревния микробиом в социалните мрежи. По думите ѝ съществуват много малко научни доказателства в подкрепа на употребата му за тези цели, но пък са налични такива, че прекомерната му консумация може да е опасна, особено при хора с възпалителни заболявания на червата. Причината е, че водораслите са източник на тежки метали и йод.

Доктор Роси обаче е фен на ферментиралата “жива напитка” комбуча на основата на чай, защото съдържа естествени киселини и антиоксидантни растителни съединения, които са свързани с ползи за здравето. Въпреки това, точно както и при зехтина, не всички комбучи са създадени еднакво и затова ползите от тях са различни.

“Търсете плаващи частици, които са знак за жива култура, която прави магията на ферментация. Проверете за добавен оцет – истинската комбуча не се нуждае от такъв, тъй като микробите правят сами киселинността. Откажете се от вариантите без захар с добавени подсладители, включително стевия”, съветва доктор Роси.

Всъщност първото нещо, на което трябва да си отговорите, е дали въобще имате нужда от подобряване на чревния си микробиом. Според експертите повечето хора въобще

не се нуждаят от драматични диетични интервенции,

нито пък, ако имат проблем с червата, ще го решат, като спрат да ядат хляб и започнат да хапват чия. Те напомнят, че сред признаците, че нещо не е наред с храносмилателната ви система, са упорит запек, диария, много газове или продължителна коремна болка. И тогава е добре да се търси лекарска помощ. Иначе е достатъчно да се ядат повече растения, да се увеличи приемът на фибри и да се намали консумацията на ултрапреработените храни.