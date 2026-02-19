Японско лекарство свива наполовина ефекта от часовата разлика

Преди дълъг полет закусете обилно, пропускайте вечерята в следващите 3 дни, съветват експерти

Всеки, който е пътувал на дълъг полет, е добре запознат с мъчителната адаптация - веднъж на мястото на пристигането и после при завръщането вкъщи. Следват няколко “бели нощи” на безсъние, докато организмът привикне към часовата разлика. Около 100 млн. души годишно са подложени на подобно “разбъркване” на обичайния режим.

Но часовете, в които сте се въртели в леглото будни посред нощ, най-накрая може да останат в миналото. Учени от университета “Каназава” в Япония са на разработили лекарство, което може да “нулира” биологичния часовник. Наречено Mic-628, съединението действа чрез активиране на ключов ген за регулиране на вътрешния часовник, известен като Per1. То прави това чрез свързване с CRY1 протеин, който обикновено потиска Per1, позволявайки на гена да стане активен. Резултатът е изместване напред на циркадния ритъм не само в главния часовник на мозъка, но и в хилядите периферни часовници, открити в почти всяка клетка, тъкан и орган в тялото. Тези периферни часовници регулират всичко - от метаболизма и циклите на съня до хормоните, клетъчното поддържане и всекидневните вариации в телесната температура и кръвното налягане.

В тестове върху мишки единична перорална доза Mic-628 е съкратила периода на пренастройване на вътрешния часовник от 7 на 4 дни. Резултатите показват, че съединението може да служи като прототип на “умно лекарство” за справяне с часовата разлика или работата на смени. И е по-ефективно от съществуващите методи за пренастройване на биологичния часовник, като например светлинната терапия или приема на мелатонин, смятат експертите.

Скорошно проучване установило, че

часовата разлика е по-силна

при пътуване на изток

В статия в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) екипът, стоящ зад новото проучване, посочва: “Трансмеридианните полети от запад на изток са по-разрушителни от тези от изток на запад поради предизвикателствата при изместването на човешкия циркаден часовник. В нашето изследване разкриваме специфичен Per1 индуктор, който позволява рязко фазово изместване в поведенческите ритми. Изследователите планират да проучат допълнително безопасността и ефективността на своето лечение в по-нататъшни изследвания върху животни и хора.

Отделно проучване, публикувано през 2023 г., установило, че обилната закуска и пропускането на вечеря е ключът към преодоляването на часовата разлика. Учени от Северозападния университет в САЩ са създали математически модел, който анализира най-добрия начин за нулиране на биологичния часовник след дълъг полет. Техните открития показват, че някой, който лети от Обединеното кралство до часова зона, разположена на шест часа разстояние, трябва да опита да закуси обилно, но да пропусне вечерята през първите три дни от пътуването си. Това може да помогне на пътниците да се възстановят до три дни по-бързо от обикновено.

“Интересувахме се от нулирането на биологичния часовник с помощта на храна, а не на светлина, защото е много по-лесно да промените закуската си, отколкото да бъдете събудени от будилника – коментира д-р Розмари Браун, старши автор на изследването - Проучването предоставя повече доказателства за лайфхак, който би могъл да помогне за облекчаване на часовата разлика.”

Има също и проучвания, които показват, че страхът или очакването на дискомфорта, свързан с часовата разлика, може да накара хората да избягват пътувания, особено до дестинации, които изискват преминаване през множество часови зони. За често летящите на дълги разстояния – включително пилоти, стюардеси и бизнес пътници – както и за работници с нередовен график, неразположението може да стане хронично и да доведе до усложнения, сочи изследване на клиниката в Кливланд. Когато циркадният ритъм е постоянно несинхронизиран, това може да допринесе за безсъние и да увеличи риска от здравословни проблеми, включително депресия, диабет и някои видове рак.

Как действа бързата

промяна в часовите зони

Бързата промяна на часовите зони при дълъг полет, известна като джетлаг, е съпроводена с временно нарушение на съня и включва симптоми като умора, раздразнителност, стомашни проблеми и трудна концентация, тъй като вътрешният часовник на тялото се разминава с местното време. Отшумява за няколко дни.

Начини да се намали

негативното въздействие

Джетлагът не може да бъде предотвратен, но има неща, които могат да намалят ефектите му. Почивайте си достатъчно преди пътуване. Можете да започнете да си лягате и да ставате по-рано или по-късно - по-скоро като часовата зона на мястото, където отивате.

По време на полета:

пийте много вода;

поддържайте активност, като се разхождате из кабината;

опитайте се да спите, ако във вашата дестинация е нощ;

използвайте маска за очи и тапи за уши, ако ви помагат да спите;

не пийте много кафе и алкохол, те влошават състоянието.

След като пристигнете:

променете графика за сън по новата часова зона възможно най-бързо;

настройте си аларма, за да избегнете успиване сутрин;

излизайте навън през деня – естествената светлина ще помогне на биологичния ви часовник да се настрои;

не спете през деня.

Ако пътувате само за 2 до 3 дни, опитайте се да се храните и спите по времето, когато бихте яли и спали у дома.

Хапчетата за сън могат да бъдат полезни, ако ви мори безсъние. Но те могат да бъдат пристрастяващи, така че трябва да се използват само за кратко време и ако симптомите са тежки.

Мелатонинът е естествен хормон, отделян от тялото вечер, за да каже на мозъка, че е време за сън. Таблетки мелатонин не се препоръчват за часова разлика - не е доказано, че действат.

Основни симптоми: