Тодор Кантарджиев: При болно гърло - резен лимон топен в сода. Втора вълна от грип няма да има

Проф. Тодор Кантарджиев СНИМКА: АРХИВ

Грипната върна дойде по-бавно тази година у нас, развива се по-бавно отколкото в Балканските държави. Супергрипът се оказа не толкова опасен, а грипче, което не засегна много хора. Това каза проф. Тодор Кантарджиев пред Би Ти Ви. Това се дължи най-вече на ваксините и антивирусни лекарства срещу грипа. Семействата предприеха есенна профилактика. 

Втора вълна нямало да има. Смешно малко са случаите на COVID-19. Това вече не е страшната болест, каза още той.

Резени лимон топени в сода за хляб след ядене е най-доброто средство за гърло, каза още той.

От респираторния синцитиален вирус боледуват най-вече децата до 1 г. Възрастните боледуват тежко. Той засяга малките тесни пътища и развива бронхиолит. Проветрявайте, мийте си ръцете носете маска, каза още той. 

