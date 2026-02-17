2/3 от младите лекари остават тук, Христо Стоичков и Илияна Йотова на дипломирането им (обзор)

Най-много са бъдещите анестезиолози, педиатри и хирурзи. Президентът благодари на преподавателите им, но и на родителите, подкрепили ги в избрания труден път

Над 2/3 от тазгодишните абсолвенти на Медицинския университет - София, остават в България. Това са декларирали 69% от общо 604-ма млади медици, които положиха Хипократовата си клетва в НДК във вторник. Гости на церемонията бяха президентът Илияна Йотова и Христо Стоичков. Футболната легенда награди 4-амата пълни отличници на випуска, носители на Златен Хипократ, като младият доктор сред тях - Трифон Попов, е негов кръщелник. Отличието заслужиха и Дебора Василева, Анна Абу Шахид и Ивамина Балтова, дъщеря на проф. Асен Балтов.

Още 145 от завършилите български студенти са отличници. А над половината от випуска са чуждестранни студенти от 32 държави. Най-много избират анестезиология (10,78%), толкова се насочват и към педиатрията (10,29%). Бъдещите хирурзи са 8,33%, а офталмолозите - 5,88%.

"На този ден знанието среща признанието, а усилията се превръщат в мисия за цял живот", изпрати младите медици ректорът на МУ-София, проф. д-р Бойчо Ланджов. Той бе особено емоционален, когато разказа как едва започнали следването си, тези млади хора са се включили на първа линия в ковид пандемия. И със сълзи в очите ги обяви за вече правоспособни лекари. Медицината е изкуство, което се упражнява с разум и морал, напомни им пък деканът проф. Димитър Буланов и призова бъдещите доктори да работят в екип.

"Днес се присъединявате към великия отбор на хората, които помагат на други, грижат се не просто за чуждото здраве, а за това пациентите да се чувстват човеци", обърна се президентът Илияна Йотова към залата. "Човечността е в основата на вашата професия", напомни тя и изрази вяра, че съвременните технологии няма да заменят човека. "Най-важно е човешкото отношение към пациента. А вие, лекарите, сте тихите герои, защото не търсите отплата за труда си, най-голямата награда за вас е благодарността на пациента", посочи тя. "Застанах до вас при скорошните протести за достойно отношение на държавата към младите лекари", напомни президентът и увери: "Можете да разчитате на мен и на моя екип. Това, че въпреки проблемите в здравеопазването 69% от абсолвентите виждат бъдещето си в България, по думите на Йотова е доказателство за високия професионализъм и на преподавателите в МУ. Освен на тях, тя благодари и на родителите на завършващите за тяхната подкрепа и ги призова да продължават да бъдат опора на децата си, посветили се на медицината.