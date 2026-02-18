ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22307147 www.24chasa.bg

ВМА призовава: Дарете кръв – спасете живот!

СНИМКА: Пресцентър на ВМА

Кръвта няма заместител. Всеки ден десетки пациенти разчитат на нея – при спешни операции, тежки травми, раждания, онкологично лечение. За тях кръводаряването не е обикновен жест, а шанс. Това съобщиха от пресцентъра на Военномедицинска академия (ВМА). 

Лечебното заведение отправя призив към всички здрави и отговорни хора да подкрепят кампанията за безвъзмездно кръводаряване „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!". Само чрез редовно и доброволно даряване може да се гарантира, че необходимите количества кръв и кръвни съставки ще бъдат налични навреме за всеки нуждаещ се пациент.

Насърчаване на безвъзмездното кръводаряване е една от мисиите на ВМА. Нашият кръвен център работи всеки ден, от 08:00 до 16:00 часа.

Не отлагайте. Една дарена кръв може да спаси до три човешки живота. За вас това са 30 минути, а за някого – бъдеще!

Безвъзмездното кръводаряване е израз на солидарност и лична отговорност. Благодарим на всички, които ни помагат в битката за човешкия живот!

