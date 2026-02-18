Съвети от д-р Боряна Георгиева

През 10-ия и 11-ия месец бебето вече се опитва да се изправя с опора и прави първите си крачки, като се държи за мебелите. В същото време то търси контакт, разбира думите ви, показва обич и гордост от своите малки постижения. С всяко изправяне и всяка нова игра бебето развива увереност, сила и усещане за самостоятелност. На този етап специалистите препоръчват да осигурите безопасно пространство за игра, където детето може свободно да прави своите първи стъпки и да се учи от опита си.

Д-р Боряна Георгиева

В рамките на проекта „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ продължаваме с полезните съвети за родителите в първата година с бебето. „Нека бебето се движи според собственото си темпо. Безопасността е приоритет, но не забравяйте да го мотивирате с подходящи игри.“ Това споделя д-р Боряна Георгиева, една от водещите на видеопоредицата, педиатър в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Лозенец“, член на Българската педиатрична асоциация и лекар с богат практически и доброволчески опит в грижата за най-малките.

С навлизането в 11-ия месец храненето става все по-разнообразно. Бебето започва да проявява интерес към нови вкусове и текстури. Осигурете му разнообразна храна. Предлагайте три основни хранения и една-две междинни закуски. Въвеждайте нови вкусове постепенно – риба, яйца, фъстъчено масло (след консултация с педиатър). Насърчавайте самостоятелното хранене – бебето може да държи лъжичка, да пие от чашка, да опитва да „участва“. Тук е особено важно да му помогнете навреме да си изгради здрави навици за хидратация, като редовно му предлагате вода.

„DEVIN Изворна е най-добрият избор за хидратация, тъй като е чиста, ниско минерализирана и безопасна за бебета“, казва още д-р Боряна Георгиева. Допълва също, че водата се препоръчва от Българската педиатрична асоциация.

Съвети за зимните месеци

В студеното време витамин D играе ключова роля за здравето на костите, имунната система и общия тонус. Затова през студените месеци приемът му под формата на добавка е препоръчителен, но дозировката винаги трябва да се определя индивидуално от педиатър. Междувременно слънцезащитата не е за пренебрегване. „Не забравяйте, че UV-лъчите достигат до кожата през цялата година дори когато е облачно, така че слънцезащитата е важна и през зимата“, подчертава д-р Георгиева.

Режим на сън и ежедневни ритуали

През 11-ия месец бебето започва да изгражда рутинни навици за сън. Родителите трябва да осигурят спокойни и предсказуеми ритуали преди лягане като баня, четене на книжка или пеене на песен, за да помогнат на детето да се успокои и да заспи по-лесно.

Месеците 10 и 11 от развитието на бебето са изпълнени с вълнуващи моменти – първите стъпки, новите храни и навици, както и важността от здравословна хидратация и грижа за кожата през зимата. С подкрепата на педиатър и на родителите всяко дете може да изследва света със собствено темпо и увереност.

Не пропускайте епизодите на видеопоредицата „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ за още полезни съвети и насоки!