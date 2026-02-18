Съвременната урология отдавна не се ограничава единствено до онкологичния контрол или овладяването на симптоми. Тя има за цел да съхрани качеството на живот, включително сексуалната функция и психоемоционалната стабилност на пациента. В този контекст пенилният имплант представлява високоспециализирана реконструктивна процедура за лечение на тежка, органична еректилна дисфункция, когато всички консервативни възможности са изчерпани.

Еректилната дисфункция (ЕД) е мултифакторно състояние с доказана съдова, неврогенна, ендокринна или постоперативна етиология. Чести причини са захарен диабет, атеросклероза, артериална хипертония, периферна невропатия, хипогонадизъм и тазови травми. Особено сложен е проблемът при пациенти след радикална простатектомия по повод карцином на простатата, където рискът от увреждане на невроваскуларните снопчета е ключов фактор за следоперативната еректилна функция.

Именно тук хирургичната експертиза има решаващо значение. В Хил клиник пациенти с трайна еректилна дисфункция след радикална простатектомия практически не се срещат, тъй като оперативното лапароскопско лечение се извършва от проф. д-р Уве Щолцербург – специалист с дългогодишен международен опит в нервосъхраняващите техники. При прецизно изпълнена радикална простатектомия се запазват невроваскуларните структури, отговорни за ерекцията, което минимизира риска от постоперативна импотентност. Това подчертава колко критично важен е изборът на хирург и оперативна техника.

Въпреки това, пациенти с тежка, необратима органична еректилна дисфункция се обръщат към екипа на Хил клиник. Това са мъже, които не са сексуално активни вследствие на напреднали съдови заболявания, дългогодишен диабет или предходни неуспешни терапии. При тях пенилният имплант остава златен стандарт в трета линия на лечение. Той представлява вътрешно имплантирана медицинска система (надуваема или полу-регидна), която механично възстановява ерекцията чрез контролируем механизъм. Устройството е изцяло скрито в тялото и осигурява предвидима, функционална твърдост на ерекцията.

Процедурата е реконструктивна, а не естетична. Тя се извършва след обстойна урологична, андрологична и кардиологична оценка, при пациенти с доказана органична ЕД и неуспех от медикаментозна терапия (PDE-5 инхибитори), интракавернозни инжекции или вакуумни устройства. Следоперативният период включва постепенно възстановяване на сексуалната активност след лекарска преценка, която се запазва до края на живота на мъжа.

Важно е да се подчертае, че пенилният имплант не лекува първопричината за еректилната дисфункция, а осигурява функционална компенсация там, където невроваскуларният механизъм е необратимо нарушен. За правилно селектираните пациенти това води до висока степен на удовлетвореност, възстановяване на интимните отношения и значително подобрение в психоемоционалното им състояние.

„Пенилният имплант е върхова реконструктивна процедура в андрологичната хирургия. Той осигурява предвидим резултат при мъже с тежка органична еректилна дисфункция. Но най-доброто лечение остава превенцията – когато радикалната простатектомия се извършва с нервосъхраняваща техника от опитен хирург, шансът за запазване на ерекцията е изключително висок“, коментира д-р Александър Боцевски, уролог в Хил клиник.

Съвременната урология не е просто лечение на заболяване – тя е съхраняване на функция. А когато сексуалната функция може да бъде запазена още по време на онкологичната операция, това е най-голямата победа както за хирурга, така и за пациента.

