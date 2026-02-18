ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ново донорско сърце ще бъде трансплантирано на 2-годишно италианче

Ново донорско сърце е на разположение за трансплантиране на 2-годишното италианче Томазо, което се оказа с трансплантирано дефектно сърце след операция през декември миналата година, предаде АНСА. Случаят породи оживена полемика в Италия, а шестима медици са разследвани.

Томазо е бил подложен на трансплантация на сърце в клиниката "Моналди" в Неапол. Донорското сърце тогава е било доставено от Болцано. Но при транспортиране условията на съхранение не са били според изискванията и донорското сърце е било увредено. Лекарите обаче е нямало как да не го присадят, тъй като те констатирали уврежданията, когато вече били извадили биологичното сърце на детето, страдащо от вродени сърдечни проблеми, пише БТА.

След тази транплантация момченцето било поставено в медикаментозна кома и животът му се поддържал със съответната апаратура.

Майка му призова за помощ, а вчера с нея по телефона разговаря италианската премиерка Джорджа Мелони. Малко след това беше съобщено, че е намерено ново донорско сърце за Томазо, но повече подробности за донора не се съобщават.

Днес в клиниката в Неапол ще се проведе консилиум с представители на още няколко италиански болници, на който ще се обсъди дали момчето е в състояние изобщо да бъде подложено на втора трансплантация, тъй като състоянието му е силно влошено.

