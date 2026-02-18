5 дни специалисти преглеждат безплатно хора със ставни болки в Пловдив

Желаещите да се възползват е необходимо да се запишат предварително

Безплатни профилактични прегледи по ревматология ще се проведат в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив в периода от 23 до 27 февруари. Инициативата е част от кампанията "Здраве за всички", насочена към ранното откриване и превенция на ревматологични заболявания, съобщиха от болницата.

От прегледите могат да се възползват хора със ставни болки, сутрешна скованост, болки в костите, подуване на ставите, намаляване на ръста, както и при промени в стойката и походката. Препоръчителни са и при наличие на косопад и кожни обриви – симптоми, които често остават подценени, но изискват навременна оценка от специалист. Консултациите ще се извършват от квалифицирани ревматолози, които ще направят цялостна оценка на състоянието на пациентите и при необходимост ще дадат насоки за допълнителна диагностика и лечение.

В Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги" се осъществява комплексна диагностика, лечение и дългосрочно проследяване на широк спектър от ревматологични заболявания. Те обхващат както възпалителни и дегенеративни ставни състояния, така и системни и редки заболявания на съединителната тъкан, кристално-индуцирани артропатии и болести, засягащи костната система. Клиниката разполага със съвременна апаратура за неинвазивна и безлъчева диагностика, включително ехографски апарати, капиляроскоп и поляризационен микроскоп, и работи съвместно с имунологична лаборатория от трето ниво, отговаряща на европейските стандарти за качество.

Желаещите да се възползват е необходимо да се запишат предварително в делнични дни на телефон 0882 555 852, в интервала от 10 до 16 ч. Прегледите ще се извършват в периода 23–27 февруари от 10 до 14 ч. в Клиниката по ревматология на бул. „Васил Априлов" №15А.