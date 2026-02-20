Детето ви има плоскостъпие? НЗОК заплаща изцяло или частично качествени индивидуални ортопедични обувки и стелки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колкото по-рано се открие проблемът и се предприемат мерки, толкова по-голям е шансът за пълна корекция

Касата предоставя един чифт на 6 месеца с право на един ремонт за деца до 18 години

Плоскостъпието не е просто козметичен дефект, то може да повлияе на стойката, походката и дори на общото развитие на детето. Колкото по-рано се открие и се предприемат мерки, толкова по-голям е шансът за пълна корекция. С помощта на НЗОК достъпът до качествени ортопедични обувки е реален и достъпен за всяко дете.

Какво представлява плоскостъпието при деца?

Все повече родители забелязват, че децата им стъпват "навътре", бързо се изморяват при ходене или се оплакват от болки в краката. Често причината е плоскостъпие – състояние, което при малките деца е често срещано и е добре те да бъдат прегледани от детски ортопед. Добрата новина е, че лечението е ефективно - особено когато се започне навреме, а НЗОК подпомага родителите чрез покриване на разходите за ортопедични обувки.

Как да стигна до консултация с детски ортопед?

Необходимо е да посетите общопрактикуващия лекар на детето, който да ви издаде направление за консултация с лекар ортопед бл. МЗ-НЗОК № 3, след което да изберете ортопед, при когото да проведете консултативния преглед.

Как НЗОК помага при плоскостъпие?

Чрез осигуряване на специални стелки и ортопедични обувки, изработени по индивидуална мярка.

Как да кандидатствам за ортопедични обувки по НЗОК за детето си?

НЗОК покрива частично или напълно ортопедични обувки и стелки за деца с доказано ортопедично заболяване (вкл. плоскостъпие).

Следвайте процедурата:

Какво да направя?

Лицето с увреждане (детето) трябва да се яви на преглед пред (ЛКК) по профила на заболяването на лицето и след извършения преглед се издава ЛКК протокол. След това ЛКК подава електронно заявление към НЗОК/РЗОК. В електронното заявление задължително се вписва упълномощено лице, ако заявителят е дете.

Кой ме насочва към ЛКК комисия?

Личният лекар издава направление за ЛКК, а изборът пред коя Лекарска консултативна комисия (ЛКК) да се явите може да се направи след справка за новоразкрити ЛКК на интернет страницата на РЗИ.

Кой издава протокол за ортопедични обувки?

Протоколът се издава от ЛКК.

Къде могат да бъдат намерени съответните ЛКК?

Лекарските комисии са разкрити на база издадени заповеди на директорите на РЗИ по области и са публикувани списъци на комисиите на интернет страниците на всяка РЗИ за болнична и извънболнична помощ.

Как да разбера, че съм получил одобрение от НЗОК/РЗОК?

След разглеждане на заявлението в НЗОК и след постановяване на одобрение се изпраща СМС/Вайбър известие на посочения телефонен номер в заявлението.

Кой ще изработи обувките на детето ми?

Постановено одобрение може да бъде реализирано от всяка самостоятелна медико-техническа лаборатория, сключила индивидуален договор с РЗОК, без териториално ограничение, като в тази връзка на интернет страницата на Национална здравноосигурителна каса, рубрика "Е-услуги на НЗОК" – "Търсене на договорни партньори и дейности", в модул Помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия (ПСПСМИ), е разработена справка по областни градове и общини в страната за сключени договори с търговци на дребно, предоставящи ПСПСМИ, в това число изработване и ремонт, заплащани от НЗОК.

Справката дава възможност да се търсят определени помощни средства, приспособления и медицински изделия (ПСПСМИ) или ремонт по код от спецификацията с ПСПСМИ и ремонти на НЗОК.

След избиране на град от падащото меню се визуализират данни (адрес, управител на фирмата и телефон за връзка) на фирми, които предоставят помощни средства и извършват ремонти. Лице, на което е издадено одобрение, се идентифицира пред търговеца с ЕГН, имена, номер и дата на одобрение, ако е упълномощено лице, е необходимо да представи пълномощно.

Има ли срок за подновяване на обувките?

Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт за деца до 18-годишна възраст.

