Трима млади лекари със "Златен Хипократ" остават в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

604 абсолвенти от випуск 2025 г. на Медицинския факултет към МУ – София, получиха своите дипломи и положиха Хипократова клетва на тържествена церемония в НДК в София.

На тържественото дипломиране присъстваха президентът Илияна Йотова и футболната легенда Христо Стоичков.

“Човечността е в основата на вашата професия. Вие, лекарите, сте тихите герои, защото не търсите отплата за труда си, най-голямата награда за вас е благодарността на пациента”, изтъкна държавният глава. Тя открои, че въпреки проблемите в здравеопазването 69% от абсолвентите виждат бъдещето си в България. В България ще останат и тримата българи - пълни отличници на випуска.

Д-р Ивамина Балтова, д-р Дебора Василева, д-р Трифон Попов получиха наградата “Златен Хипократ” от лектора на МУ - София, проф. д-р Бойчо Ланджов. Тримата дадоха първите си интервюта като правоспособни лекари пред “24 часа”.

Д-р Трифон Попов:

Необходими са по-високо заплащане и повече места за специализанти

Винаги съм получавал подкрепа от кръстника си Христо Стоичков

Избрах си детската ендокринология

- Поздравления за дипломирането и наградата “Златен Хипократ”, д-р Попов! Какво означава тя за вас?

- Това е много висока оценка за целия труд през тези 6 години и половина на обучение. Наистина много високо признание за мен!

- Избрахте ли какво ще специализирате?

- Детска ендокринология и болести на обмяната в Детската болница тук, в София.

- Къде виждате реализацията си - в България или зад граница?

- Ще остана в България, това е моята родина! Тук са моите близки и приятели. Смятам, че образованието и преподаването са на европейско ниво, затова тук е правилното място за моето развитие.

- Какво трябва да се промени в системата на здравеопазването, за да могат младите лекари да работят по-комфортно?

- Нивото на заплащане да бъде подобрено. Още по време на протеста стана ясно, че то е далеч от европейското. Това е една първа стъпка, която би била подходяща. Също така да се отпускат повече места за специализация, за да могат всички желаещи колеги да специализират в желаната от тях специалност.

- Как решихте да се занимавате с медицина?

- Още от училище химията и биологията бяха любимите ми дисциплини. Медицината дойде като естествено продължение, а и професията лекар е най-хуманната.

- Футболната легенда Христо Стоичков е ваш кръстник и ви подкрепи на церемонията. Колко е важна подкрепата на близките в такова сериозно начинание?

- Близките ми, включително и Христо, винаги са ме мотивирали да не спирам да се боря. Давали са ми сили да продължа, понеже следването на медицина костваше доста усилия и безсънни нощи. Винаги съм получавал емоционална подкрепа от семейството си и от Христо. Футболната легенда Христо Стоичков аплодира младите лекари. Отляво е д-р Трифон Попов, на когото е кръстник. Отдясно е д-р Дебора Василева. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Д-р Дебора Василева:

Моето поколение може да промени системата

Ще специализирам ендокринология - широкообхватна специалност, изискваща много познания и клинично мислене

- Как стигнахте до отличието, д-р Василева?

- За мен наградата е чест и голяма радост. Успях да постигна това след много години труд. Благодарна съм и продължавам напред.

- Каква специалност избрахте и защо?

- Искам да специализирам ендокринология. Това е широкообхватна специалност, изискваща много познания и клинично мислене. Надявам се да се развивам и да придобивам нови знания и умения.

- Мечтаете ли за работа в чужбина?

- Избирам България, защото за мен заминаването в чужбина не решава проблема.

Надявам се моето поколение да промени нещата за по-добро. За мен е чест да остана в България. Тук съм получила моето образование, за което благодаря на университета и преподавателите.

Като цяло условията, в които младите лекари работим, са добри. Но като всяка система и здравната има нужда от подобряване във финансовите условия и условията на работа изобщо. Вярвам, че с помощта на колегите ще направим нужните подобрения. Аз съм първо поколение лекар и надявам се, не последно.

Д-р Ивамина Балтова: Д-р Ивамина Балтова получава наградата “Златен Хипократ” от ректора на МУ - София, проф. д-р Бойчо Ланджов. На снимката горе вдясно е развълнуваният баща на младата лекарка проф. Асен Балтов. Проф. Балтов

Баща ми не ме е притискал за медицината, избрах офталмологията - красива е!

Да останем единни и да си помагаме. Успехите ще дойдат от това, казва дъщерята на проф. Асен Балтов

Колко е важно младите лекари да бъдат единни, благодарни на преподавателите си, упорити, борбени - тези послания отправи към колегите си в препълненана зала 1 на НДК д-р Ивамина Балтова.

Освен че е един от четиримата наградени със “Златен Хипократ” като пълни отличници на тазгодишния випуск абсолвенти на Медицинския унивеситет - София, тя е вече 7-о поколение лекар. Дъщеря е на проф. Асен Балтов, който дълги години бе ръководител на “Пирогов”, а днес оглавява отделението по ортопедична травматология в “Сърце и мозък” - Бургас. И признава, че фамилията задължава, но своя път в медицината е избрала сама.

“Радостна съм да споделя този край и това ново начало с всички вас. Благодаря на преподавателите, които ни помогнаха да преминем през тези години на обучение. До четвърти курс вече голяма част от студентите работихме в болнично отделение, така влязохме във всички роли в болницата и получихме истинско практическо обучение. Ние сме един екип, нека останем единни!”, каза Ивамина в речта си на сцената.

След церемонията Ивамина Балтова, Дебора Василева и Трифон Попов - З-мата българи, носители на "Златен Хипократ", отговориха на въпроси на “24 часа”.

- Как приемате, че сте отличникът на тазгодишния випуск млади медици, д-р Балтова?

- Никога не съм се стремила чак толкова много към отличието, но винаги съм давала в обучението всичко от себе си. Много се радвам за наградата “Златен Хипократ”. Надявам се в бъдеще да бъда адекватен лекар.

- Тежи или помага името на баща ви - проф. Асен Балтов?

- Понякога името на баща ми тежи, понякога не. Зависи къде се намирам.

Но от самия него никога не съм чувствала някаква опресия (притискане). Желанието за медицината си е мое и се случва по естествен път.

- Имате ли амбиция като много ваши колеги да специализирате и работите в чужбина?

- България е моето място и искам да остана тук. Разбира се, за обучения и някои практики ще отида в чужбина.

- Какво ще специализирате?

- Офталмология. Тя е много красива медицина, съдържаща всичко в себе си. Вътре има редки болести, образна диагностика, болести на възрастни и оперативна дейност.

- Какво ще пожелаете на колегите си, които взеха дипломите си днес?

- Да останем единни и да си помагаме. Успехите ще дойдат от това.