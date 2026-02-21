Трима млади лекари със "Златен Хипократ" остават в България

604 абсолвенти от випуск 2025 г. на Медицинския факултет към МУ – София, получиха своите дипломи и положиха Хипократова клетва на тържествена церемония в НДК в София.
На тържественото дипломиране присъстваха президентът Илияна Йотова и футболната легенда Христо Стоичков.
“Човечността е в основата на вашата професия. Вие, лекарите, сте тихите герои, защото не търсите отплата за труда си, най-голямата награда за вас е благодарността на пациента”, изтъкна държавният глава. Тя открои, че въпреки проблемите в здравеопазването 69% от абсолвентите виждат бъдещето си в България. В България ще останат и тримата българи - пълни отличници на випуска.
Д-р Ивамина Балтова, д-р Дебора Василева, д-р Трифон Попов получиха наградата “Златен Хипократ” от лектора на МУ - София, проф. д-р Бойчо Ланджов. Тримата дадоха първите си интервюта като правоспособни лекари пред “24 часа”.
Д-р Трифон Попов:
Необходими са по-високо заплащане и повече места за специализанти
Винаги съм получавал подкрепа от кръстника си Христо Стоичков
Избрах си детската ендокринология
- Поздравления за дипломирането и наградата “Златен Хипократ”, д-р Попов! Какво означава тя за вас?
- Това е много висока оценка за целия труд през тези 6 години и половина на обучение. Наистина много високо признание за мен!
- Избрахте ли какво ще специализирате?
- Детска ендокринология и болести на обмяната в Детската болница тук, в София.
- Къде виждате реализацията си - в България или зад граница?
- Ще остана в България, това е моята родина! Тук са моите близки и приятели. Смятам, че образованието и преподаването са на европейско ниво, затова тук е правилното място за моето развитие.
- Какво трябва да се промени в системата на здравеопазването, за да могат младите лекари да работят по-комфортно?
- Нивото на заплащане да бъде подобрено. Още по време на протеста стана ясно, че то е далеч от европейското. Това е една първа стъпка, която би била подходяща. Също така да се отпускат повече места за специализация, за да могат всички желаещи колеги да специализират в желаната от тях специалност.
- Как решихте да се занимавате с медицина?
- Още от училище химията и биологията бяха любимите ми дисциплини. Медицината дойде като естествено продължение, а и професията лекар е най-хуманната.
- Футболната легенда Христо Стоичков е ваш кръстник и ви подкрепи на церемонията. Колко е важна подкрепата на близките в такова сериозно начинание?
- Близките ми, включително и Христо, винаги са ме мотивирали да не спирам да се боря. Давали са ми сили да продължа, понеже следването на медицина костваше доста усилия и безсънни нощи. Винаги съм получавал емоционална подкрепа от семейството си и от Христо.
Д-р Дебора Василева:
Моето поколение може да промени системата
Ще специализирам ендокринология - широкообхватна специалност, изискваща много познания и клинично мислене
- Как стигнахте до отличието, д-р Василева?
- За мен наградата е чест и голяма радост. Успях да постигна това след много години труд. Благодарна съм и продължавам напред.
- Каква специалност избрахте и защо?
- Искам да специализирам ендокринология. Това е широкообхватна специалност, изискваща много познания и клинично мислене. Надявам се да се развивам и да придобивам нови знания и умения.
- Мечтаете ли за работа в чужбина?
- Избирам България, защото за мен заминаването в чужбина не решава проблема.
Надявам се моето поколение да промени нещата за по-добро. За мен е чест да остана в България. Тук съм получила моето образование, за което благодаря на университета и преподавателите.
Като цяло условията, в които младите лекари работим, са добри. Но като всяка система и здравната има нужда от подобряване във финансовите условия и условията на работа изобщо. Вярвам, че с помощта на колегите ще направим нужните подобрения. Аз съм първо поколение лекар и надявам се, не последно.
Д-р Ивамина Балтова:
Баща ми не ме е притискал за медицината, избрах офталмологията - красива е!
Да останем единни и да си помагаме. Успехите ще дойдат от това, казва дъщерята на проф. Асен Балтов
Колко е важно младите лекари да бъдат единни, благодарни на преподавателите си, упорити, борбени - тези послания отправи към колегите си в препълненана зала 1 на НДК д-р Ивамина Балтова.
Освен че е един от четиримата наградени със “Златен Хипократ” като пълни отличници на тазгодишния випуск абсолвенти на Медицинския унивеситет - София, тя е вече 7-о поколение лекар. Дъщеря е на проф. Асен Балтов, който дълги години бе ръководител на “Пирогов”, а днес оглавява отделението по ортопедична травматология в “Сърце и мозък” - Бургас. И признава, че фамилията задължава, но своя път в медицината е избрала сама.
“Радостна съм да споделя този край и това ново начало с всички вас. Благодаря на преподавателите, които ни помогнаха да преминем през тези години на обучение. До четвърти курс вече голяма част от студентите работихме в болнично отделение, така влязохме във всички роли в болницата и получихме истинско практическо обучение. Ние сме един екип, нека останем единни!”, каза Ивамина в речта си на сцената.
След церемонията Ивамина Балтова, Дебора Василева и Трифон Попов - З-мата българи, носители на "Златен Хипократ", отговориха на въпроси на “24 часа”.
- Как приемате, че сте отличникът на тазгодишния випуск млади медици, д-р Балтова?
- Никога не съм се стремила чак толкова много към отличието, но винаги съм давала в обучението всичко от себе си. Много се радвам за наградата “Златен Хипократ”. Надявам се в бъдеще да бъда адекватен лекар.
- Тежи или помага името на баща ви - проф. Асен Балтов?
- Понякога името на баща ми тежи, понякога не. Зависи къде се намирам.
Но от самия него никога не съм чувствала някаква опресия (притискане). Желанието за медицината си е мое и се случва по естествен път.
- Имате ли амбиция като много ваши колеги да специализирате и работите в чужбина?
- България е моето място и искам да остана тук. Разбира се, за обучения и някои практики ще отида в чужбина.
- Какво ще специализирате?
- Офталмология. Тя е много красива медицина, съдържаща всичко в себе си. Вътре има редки болести, образна диагностика, болести на възрастни и оперативна дейност.
- Какво ще пожелаете на колегите си, които взеха дипломите си днес?
- Да останем единни и да си помагаме. Успехите ще дойдат от това.