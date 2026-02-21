ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин с титла на двойки в Индия след драматичен...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22323682 www.24chasa.bg

Трима млади лекари със "Златен Хипократ" остават в България

Волен Стефанов

[email protected]

5828
Президентът Йлияна Йотова поздравява абсолвентите от випуск 2025 г. Вие, лекарите, сте тихите герои, защото не търсите отплата за труда си, най-голямата награда за вас е благодарността на пациента", изтъкна държавният глава.

604 абсолвенти от випуск 2025 г. на Медицинския факултет към МУ – София, получиха своите дипломи и положиха Хипократова клетва на тържествена церемония в НДК в София.

На тържественото дипломиране присъстваха президентът Илияна Йотова и футболната легенда Христо Стоичков.

“Човечността е в основата на вашата професия. Вие, лекарите, сте тихите герои, защото не търсите отплата за труда си, най-голямата награда за вас е благодарността на пациента”, изтъкна държавният глава. Тя открои, че въпреки проблемите в здравеопазването 69% от абсолвентите виждат бъдещето си в България. В България ще останат и тримата българи - пълни отличници на випуска.

Д-р Ивамина Балтова, д-р Дебора Василева, д-р Трифон Попов получиха наградата “Златен Хипократ” от лектора на МУ - София, проф. д-р Бойчо Ланджов. Тримата дадоха първите си интервюта като правоспособни лекари пред “24 часа”.

Д-р Трифон Попов:

Необходими са по-високо заплащане и повече места за специализанти

Винаги съм получавал подкрепа от кръстника си Христо Стоичков

Избрах си детската ендокринология

- Поздравления за дипломирането и наградата “Златен Хипократ”, д-р Попов! Какво означава тя за вас?

- Това е много висока оценка за целия труд през тези 6 години и половина на обучение. Наистина много високо признание за мен!

- Избрахте ли какво ще специализирате?

- Детска ендокринология и болести на обмяната в Детската болница тук, в София.

- Къде виждате реализацията си - в България или зад граница?

- Ще остана в България, това е моята родина! Тук са моите близки и приятели. Смятам, че образованието и преподаването са на европейско ниво, затова тук е правилното място за моето развитие.

- Какво трябва да се промени в системата на здравеопазването, за да могат младите лекари да работят по-комфортно?

- Нивото на заплащане да бъде подобрено. Още по време на протеста стана ясно, че то е далеч от европейското. Това е една първа стъпка, която би била подходяща. Също така да се отпускат повече места за специализация, за да могат всички желаещи колеги да специализират в желаната от тях специалност.

- Как решихте да се занимавате с медицина?

- Още от училище химията и биологията бяха любимите ми дисциплини. Медицината дойде като естествено продължение, а и професията лекар е най-хуманната.

- Футболната легенда Христо Стоичков е ваш кръстник и ви подкрепи на церемонията. Колко е важна подкрепата на близките в такова сериозно начинание?

- Близките ми, включително и Христо, винаги са ме мотивирали да не спирам да се боря. Давали са ми сили да продължа, понеже следването на медицина костваше доста усилия и безсънни нощи. Винаги съм получавал емоционална подкрепа от семейството си и от Христо.

Футболната легенда Христо Стоичков аплодира младите лекари. Отляво е д-р Трифон Попов, на когото е кръстник. Отдясно е д-р Дебора Василева. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ
Футболната легенда Христо Стоичков аплодира младите лекари. Отляво е д-р Трифон Попов, на когото е кръстник. Отдясно е д-р Дебора Василева. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Д-р Дебора Василева:

Моето поколение може да промени системата

Ще специализирам ендокринология - широкообхватна специалност, изискваща много познания и клинично мислене

- Как стигнахте до отличието, д-р Василева?

- За мен наградата е чест и голяма радост. Успях да постигна това след много години труд. Благодарна съм и продължавам напред.

- Каква специалност избрахте и защо?

- Искам да специализирам ендокринология. Това е широкообхватна специалност, изискваща много познания и клинично мислене. Надявам се да се развивам и да придобивам нови знания и умения.

- Мечтаете ли за работа в чужбина?

- Избирам България, защото за мен заминаването в чужбина не решава проблема.

Надявам се моето поколение да промени нещата за по-добро. За мен е чест да остана в България. Тук съм получила моето образование, за което благодаря на университета и преподавателите.

Като цяло условията, в които младите лекари работим, са добри. Но като всяка система и здравната има нужда от подобряване във финансовите условия и условията на работа изобщо. Вярвам, че с помощта на колегите ще направим нужните подобрения. Аз съм първо поколение лекар и надявам се, не последно.

Д-р Ивамина Балтова:

Д-р Ивамина Балтова получава наградата “Златен Хипократ” от ректора на МУ - София, проф. д-р Бойчо Ланджов. На снимката горе вдясно е развълнуваният баща на младата лекарка проф. Асен Балтов.
Д-р Ивамина Балтова получава наградата “Златен Хипократ” от ректора на МУ - София, проф. д-р Бойчо Ланджов. На снимката горе вдясно е развълнуваният баща на младата лекарка проф. Асен Балтов.
Проф. Балтов
Проф. Балтов

Баща ми не ме е притискал за медицината, избрах офталмологията - красива е!

Да останем единни и да си помагаме. Успехите ще дойдат от това, казва дъщерята на проф. Асен Балтов

Колко е важно младите лекари да бъдат единни, благодарни на преподавателите си, упорити, борбени - тези послания отправи към колегите си в препълненана зала 1 на НДК д-р Ивамина Балтова.

Освен че е един от четиримата наградени със “Златен Хипократ” като пълни отличници на тазгодишния випуск абсолвенти на Медицинския унивеситет - София, тя е вече 7-о поколение лекар. Дъщеря е на проф. Асен Балтов, който дълги години бе ръководител на “Пирогов”, а днес оглавява отделението по ортопедична травматология в “Сърце и мозък” - Бургас. И признава, че фамилията задължава, но своя път в медицината е избрала сама.

“Радостна съм да споделя този край и това ново начало с всички вас. Благодаря на преподавателите, които ни помогнаха да преминем през тези години на обучение. До четвърти курс вече голяма част от студентите работихме в болнично отделение, така влязохме във всички роли в болницата и получихме истинско практическо обучение. Ние сме един екип, нека останем единни!”, каза Ивамина в речта си на сцената.

След церемонията Ивамина Балтова, Дебора Василева и Трифон Попов - З-мата българи, носители на "Златен Хипократ", отговориха на въпроси на “24 часа”.

- Как приемате, че сте отличникът на тазгодишния випуск млади медици, д-р Балтова?

- Никога не съм се стремила чак толкова много към отличието, но винаги съм давала в обучението всичко от себе си. Много се радвам за наградата “Златен Хипократ”. Надявам се в бъдеще да бъда адекватен лекар.

- Тежи или помага името на баща ви - проф. Асен Балтов?

- Понякога името на баща ми тежи, понякога не. Зависи къде се намирам.

Но от самия него никога не съм чувствала някаква опресия (притискане). Желанието за медицината си е мое и се случва по естествен път.

- Имате ли амбиция като много ваши колеги да специализирате и работите в чужбина?

- България е моето място и искам да остана тук. Разбира се, за обучения и някои практики ще отида в чужбина.

- Какво ще специализирате?

- Офталмология. Тя е много красива медицина, съдържаща всичко в себе си. Вътре има редки болести, образна диагностика, болести на възрастни и оперативна дейност.

- Какво ще пожелаете на колегите си, които взеха дипломите си днес?

- Да останем единни и да си помагаме. Успехите ще дойдат от това.

Още здравни новини вижте тук
Президентът Йлияна Йотова поздравява абсолвентите от випуск 2025 г. Вие, лекарите, сте тихите герои, защото не търсите отплата за труда си, най-голямата награда за вас е благодарността на пациента", изтъкна държавният глава.
Футболната легенда Христо Стоичков аплодира младите лекари. Отляво е д-р Трифон Попов, на когото е кръстник. Отдясно е д-р Дебора Василева. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ
Д-р Ивамина Балтова получава наградата “Златен Хипократ” от ректора на МУ - София, проф. д-р Бойчо Ланджов. На снимката горе вдясно е развълнуваният баща на младата лекарка проф. Асен Балтов.
Проф. Балтов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото