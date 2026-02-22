Кога секундите са по-важни от диплома по медицина (Инфографики какво да правиш стъпка по стъпка)

От внезапна сърдечна смърт у нас умират над 10 хиляди души - 100 пъти повече от жертвите на пожари, 1000 пъти повече от бедствия

Когато сърцето е болно, понякога изпраща сигнали – дискомфорт, сърцебиене, задух. Това са моментите, в които можем да направим изследвания, да се консултираме с лекар и да планираме лечение. Но когато сърцето наистина спре, и времето спира да бъде наш съюзник.

От сърдечен арест - другото име за внезапната сърдечна смърт, у нас годишно умират повече от 10 000 души. Това е 10 пъти повече от жертвите на катастрофи, 100 пъти повече от загиналите в пожари, 1000 пъти повече от починалите в природни бедствия. И обикновено това става извън болница, далече от лекар. Сърдечният арест - състоянието, при което сърцето е спряло внезапно, е моментът, в който само случайните очевидци могат да спасят човека, защото времето за реакция е до 10 минути. Линейката - независимо от бързането, често пристига твърде късно. Мозъкът започва да умира необратимо само след 5-ата минута без приток на кислород. Ако свидетелите не започнат действия в рамките на първите 3 до 5 минути, шансът за живот е минимален.

Митът за гълтането на езика е една от най-големите пречки пред правилната помощ. Физиологично езикът не може да бъде глътнат. Истината е, че при загуба на съзнание мускулите губят своя тонус. Езикът просто пада назад поради липсата на мускулен контрол и блокира дихателните пътища, обясни в дискусия за сърдечното здраве д-р Гергана Иванова от катедра “Анестезиология и интензивно лечение” към МУ - София. “Отворете дихателните пътища, като просто облегнете главата назад и повдигнете брадичката. Това е напълно достатъчно, за да се освободи пътят на въздуха. Категорично не бъркайте в устата с пръсти, лъжици или други предмети.”

Дълги години бариера пред свидетелите на внезапна сърдечна смърт беше страхът от юридически последствия. Благодарение на дългогодишната работа на Българския съвет по ресусцитация и отдадеността на лекари като чл.-кор. проф. Иво Петров, които приеха това за кауза, в началото на тази година бяха приети промени в закона.

Сега всеки може да оказва първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Вече никой няма оправдание да не действа, нито да се страхува, че може да навреди. За да спасите живот, не ви е нужна някаква магистърска степен или медицинска диплома. В съседна Гърция дори деца на 6-годишна възраст успешно усвояват тези умения. Половин година след проведен курс над 80% от малките все още помнят в детайли какво трябва да направят в критична ситуация. Обучението на деца на възраст между 6 и 10 години за оказване на първа помощ е напълно възможно и се прилага успешно в различни европейски държави. Целта е подрастващите да се научат как да разпознават ситуацията, как да реагират правилно според своите физически възможности и да тренират действия за помощ.

Студентите от чужбина в медицинските ни университети се изненадват, че дори българските им колеги нямат базова грамотност за помощ при спряло сърце.

Д-р Иванова подчертава, че най-добрият начин децата да бъдат научени на превенция и реакция е чрез личния пример на възрастните около тях. В САЩ казват, че всяка домакиня трябва да владее поне 2 неща: да прави лимонов пай и сърдечен масаж за първа помощ, даде пример анестезиоложката.

“Обучението отнема само 4 часа. Това е “инвестиция” от един следобед, която ви подготвя да спасите родител, приятел или случаен човек на улицата. Всичко, от което се нуждаете, са две ръце и един автоматичен дефибрилатор.”

Карта на дефибрилаторите в София може да бъде намерена на сайта на съвета по ресусцитация. Тя е интерактивна и се обновява постоянно, като позволява и добавянето на нови устройства. В София дефибрилатори има на ключови обществени места като станции на метрото, в Столичната библиотека, Софийския университет. Устройства са доставени и в много от планинските хижи.

Използването на дефибрилатор в първите 3–5 минути може да увеличи шанса за оцеляване с до 70 процента.

Самите машини на място са означени с международно приетия знак - на зелен фон бяло сърце и светкавица през него, със или без бял кръст отстрани и/или абревиатурата AED отдолу. В метрото табелите са големи и поставени нависоко, за да се виждат отдалече.

Автоматичните дефибрилатори са безопасни и са проектирани така, че не могат да навредят. Най-важните съвети на д-р Иванова как да помогнем при сърдечен арест вижте в инфографиките.