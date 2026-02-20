22 жертви на грип и COVID-19 за седмица в Гърция

Здравните власти в Гърция отчетоха тревожна статистика за разпространението на респираторните инфекции през първата половина на февруари 2026 г. Според последния седмичен бюлетин на Националната организация за обществено здраве, само за седем дни в страната са регистрирани 15 нови смъртни случая от грип и 7 от COVID-19.

Общият брой на жертвите на грипа от началото на януари 2025 г. до началото на февруари 2026 г. вече достига 120 души. В момента доминира щамът Influenza A, като в интензивни отделения с тежки усложнения остават десетки пациенти.

През последната отчетна седмица са регистрирани 360 нови приема в болница с диагноза грип. Макар това да е понижение спрямо пиковите 597 случая в края на януари, лекарите предупреждават, че активността на вирусите остава висока.

Българските граждани в Гърция трябва да знаят, че гръцките държавни болници са длъжни да окажат безплатна спешна помощ на всеки, независимо от неговия статус, ако състоянието е животозастрашаващо. За спешни случаи може да се използва общоевропейският номер 112 или гръцкият номер за линейка 166.

Притежателите на валидна Европейска здравноосигурителна карта имат право на държавно здравеопазване при същите условия като гръцките граждани.