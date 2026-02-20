ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион аварира в участъка от км 67 до км 68 на път...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22325583 www.24chasa.bg

22 жертви на грип и COVID-19 за седмица в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

6472
COVID-19 Снимка: Pixabay

Здравните власти в Гърция отчетоха тревожна статистика за разпространението на респираторните инфекции през първата половина на февруари 2026 г. Според последния седмичен бюлетин на Националната организация за обществено здраве, само за седем дни в страната са регистрирани 15 нови смъртни случая от грип и 7 от COVID-19.

Общият брой на жертвите на грипа от началото на януари 2025 г. до началото на февруари 2026 г. вече достига 120 души. В момента доминира щамът Influenza A, като в интензивни отделения с тежки усложнения остават десетки пациенти.

През последната отчетна седмица са регистрирани 360 нови приема в болница с диагноза грип. Макар това да е понижение спрямо пиковите 597 случая в края на януари, лекарите предупреждават, че активността на вирусите остава висока.

Българските граждани в Гърция трябва да знаят, че гръцките държавни болници са длъжни да окажат безплатна спешна помощ на всеки, независимо от неговия статус, ако състоянието е животозастрашаващо. За спешни случаи може да се използва общоевропейският номер 112 или гръцкият номер за линейка 166.

Притежателите на валидна Европейска здравноосигурителна карта имат право на държавно здравеопазване при същите условия като гръцките граждани.

Още здравни новини вижте тук
COVID-19 Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание