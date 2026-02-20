1600 ученици се включиха в Дните на отворени врати за кариерно развитие във ВМА

Над 1600 възпитаници на близо 60 училища от София, Пловдив, Плевен, Видин, Добрич, Перник, Монтана, Панагюрище, Банкя, Гоце Делчев и още редица градове се включиха в Дните на отворени врати за кариерно развитие във ВМА, които се проведоха в периода 16-20 февруари. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

20 младежи ще имат възможността да се обучават безплатно по специалността „Военен лекар", а 10 са определените места за медицински сестри под пагон през учебната 2026/2027 година.

Макар и „млади", двете специалности вече са разпознаваеми сред кандидат-студентите и се утвърждават като реална възможност за сигурна професионална реализация. 163-ма са преминалите през проекта „Военен лекар", а 23 са приети за „Военна медицинска сестра".

В рамките на инициативата бяха представени конкретни резултати от програмата – завършили курсанти споделиха своя професионален път след дипломирането си, реализацията си във ВМА и в структурите на Българската армия, както и участието си в мисии зад граница. Те разказаха за обучението си във ВВМУ и МУ-Варна, за натрупания практически опит и за уроците, които са им помогнали да се изградят като лекари и офицери.

Какви са предимствата?

Пълна държавна издръжка по време на следването си и гарантирана дългосрочна професионална реализация в редиците на Българската армия са само част от предимствата на програмата. Освен че бъдещите медици под пагон не заплащат такси за обучение и двата университета, имат безплатно настаняване в общежития, безплатно хранене, медицинско и униформено облекло, безплатно медицинско обслужване.

По време на следването си курсантите получават ежемесечна стипендия между 460 и 650 евро, а медицинските сестри – 440 евро.

Подробности за кандидатстването, предимствата и ранния прием можете да разберете на телефон 0889/044 111 – капитан II ранг Димана Славова.