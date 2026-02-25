Защо костите на младите хора се чупят все по-често

Не е само заради заседнал начин на живот, култът към растителни храни и фитнеса също е причина

Можете ли да си представите живот, в който се притеснявате дори да кихате и кашляте, защото това ще доведе до счупване на някоя кост в тялото ви?! Ако сте по-млади, едва ли такъв въпрос ще ви разтревожи, тъй като на остеопорозата масово се гледа като на пенсионерско заболяване.

Учени от цял свят обаче предупреждават, че лошото костно здраве отдавна не е само проблем на възрастните. Милиони хора по света страдат от такова, като някои от тях даже не подозират до момента, в който случайно се спънат или подхлъзнат и останат приковани на легло с месеци заради лошо счупване на крайник. И причината е, че те живеят здравословно. Хранят се предимно с растителна храна и тренират здраво във фитнеса.

“Виждаме все по-млади пациенти с по-напреднали увреждания на хрущяла и се предполага, че те получават повече наранявания на меките тъкани около ставите в резултат на по-екстремни и по-интензивни упражнения”, казва пред “Дейли мейл” Тим Синет, водещ консултант по травматология и ортопедия във Великобритания. Негови австралийски колеги вече говорят за костно цунами, което ще доведе до една фрактура на всеки 30 секунди до 2033 г.

Експертите обясняват, че новите поколения изпадат в две крайности. От една страна, се наблюдават големи групи, които водят заседнал начин на живот от най-ранна възраст. Вместо да тичат, скачат и играят с часове на открито като деца, те прекарват в седнало положение пред светещи екрани. По този начин

пропускат златното време за натрупване на костна маса

По принцип костите растат бързо през юношеството, достигайки оптимално ниво между 20- и 30-годишна възраст. След това тялото започва да губи костна маса по-бързо, отколкото тя се възстановява, което в крайна сметка води до увеличаване на риска от фрактури.

“Загрижени сме сериозно, че заседналият начин на живот на много деца може да ги остави с нисък баланс на костната им банка и да имат проблеми по-късно в живота”, обяснява изследователят по физическа активност Дейвид Скот.

Напоследък учените имат и друго притеснение. Култът към здравословното хранене и фитнеса, изглежда, също е причина за увеличаващия се брой на млади пациенти с травми на коляното, тазобедрената става, стъпалото и гърба.

“Искаме те да са здрави и да спортуват, но съществуват големи групи, главно жени, които например спират да ядат млечни продукти, което води до възпаление на костите, защото не получават достатъчно калций”, разказва Тим Синет. По думите му те просто не осъзнават, че снабдяването на тялото с определени хранителни вещества и минерали е изключително важно, а когато го подлагаш и на интензивни тренировки, е решаващо. Освен това не разпознават ранните признаци като болка, пукане и скованост, които най-често са симптом на остеоартрит. При него защитният хрущял по костите се разрушава, докато ставите вече не са в състояние да се възстановят напълно. Досега се смяташе, че се случва заради генетична предопределеност, затлъстяване, възрастови изменения, тютюнопушене и травми, но все повече се говори и за неправилни, изтощителни тренировки, съчетани с непълноценно хранене. Затова, ако преди състоянието се е развивало след 45-годишна възраст, напоследък лекарите го откриват и при по-млади.

За разлика от остеопорозата, при която крехките кости рязко увеличават шанса за сериозни и дори животозастрашаващи фрактури,

остеоартритът може да бъде обърнат с промени в начина на живот

Проблемът обаче е, че младите хора не са наясно с това. Те възприемат първоначалните симптоми като дискомфорт, който може да се оправи с още повече тренировки и по-леки растителни храни. В резултат, вместо да си помогнат, още повече си вредят.

“Ако не предприемем спешни мерки по въпроса и не насърчим младите да включат всички хранителни групи в диетата си, сме изправени пред бъдеще, в което счупените кости ще се превърнат просто в норма”, предупреждава професор Ланхам Ню, клиничен съветник на Кралското дружество по остеопороза. Доказано е, че богатите на калций храни като млечни продукти действат противовъзпалително и помагат за защита на ставите. Следователно, ако ще си ги забраняваме, трябва да намерим адекватни техни заместители или да приемаме калций под формата на таблетки.

Също така е важно и какви тренировки се правят. Проучвания са показали, че най-добри за поддържане на костите са кръстосаните, които комбинират силови упражнения с бягане и скачане, създаващи малки сътресения, стимулиращи растежа им. А и предварителната подготовка е от голямо значение, тъй като повечето тела не са в състояние да издържат на внезапни изтощителни натоварвания.

Затова Тим Синет съветва заниманията във фитнеса да се редуват с пилатес или йога

за изграждане на съпротива и сила, а храненето да е умерено и разнообразно. Дори рутинни неща като качване по стълби, а не возене с асансьор, носенето на пазарски чанти или клякане вместо навеждане, когато вадите нещо от долното чекмедже, може да помогне. Експертите приветстват, че новите поколения заменят вечерните срещи в кръчма с ходене във фитнеса, но не и организиращите се съревнования кой най-много ще издържи на натоварването. Според тях, ако всичко се прави с мярка, няма да има чупливи кости в активна възраст.