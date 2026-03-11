Градският човек приема спокойно постоянния шум, но сърцето и мозъкът му “протестират”. Защо?

СЗО поставя звуковото замърсяване като водещ екологичен фактор за здравето - акцентът не е в екстремните нива, а върху хроничното натоварване

Шумът рядко се разпознава като медицински проблем. По-често го възприемаме като част от средата, като неизбежен акустичен фон на градския живот. Свикваме с него, без да го поставяме под съмнение, и именно това привикване създава илюзията за безвредност. За организма обаче шумът не е фон. Той е сигнал.

От гледна точка на медицината слухът е една от най-древните системи за оцеляване. За разлика от зрението той "не заспива".

Дори по време на сън мозъкът продължава да обработва звуковата информация,

защото именно чрез нея еволюционно сме разпознавали опасността. Затова постоянният шум, макар и познат, се регистрира като състояние на повишена готовност.

Този механизъм задейства т.нар. стресова ос - поредица от физиологични реакции, включващи отделяне на кортизол и адреналин, ускоряване на сърдечния ритъм и повишаване на кръвното налягане. В краткосрочен план това е адаптивен отговор. Когато обаче се случва ежедневно и без пауза, той се превръща в хронично натоварване за сърдечносъдовата и нервната система.

Именно тук

шумът преминава от битов дискомфорт в здравен риск

Множество медицински изследвания свързват дългосрочното излагане на градски шум с по-висока честота на артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, нарушения на съня и повишени нива на тревожност. Особено показателни са данните за нощния шум. Дори когато не води до пълно събуждане, той нарушава дълбоките фази на съня - тези, които са критично важни за възстановяването на нервната и сърдечносъдовата система.

По оценки на Световната здравна организация шумовото замърсяване е сред водещите екологични фактори с негативно въздействие върху здравето в Европа. Акцентът не е върху екстремни нива, а върху хроничното шумово натоварване - трафик, транспорт, гъсто застроена среда, нощна градска активност. С други думи - върху звуците, с които сме свикнали да живеем.

Тук се появява и ключовият парадокс. Субективно човек привиква към шума. Физиологично обаче реакцията не изчезва. Дори при хора, които не се оплакват от шум, изследванията отчитат повишени нива на стресови маркери и по-лошо качество на съня. Свикването е въпрос на възприятие, но организмът продължава да плаща биологична цена.

В редица европейски държави тези данни вече са превърнати в здравна политика -

шумът се измерва, картографира и се отчита при градското планиране

В България темата по-често остава в сферата на личната поносимост или междусъседските конфликти. Така един системен здравен фактор се свежда до индивидуален проблем.

И тук въпросът престава да бъде субективен. Не е дали шумът ни дразни, а какво се случва с организма, когато той присъства непрекъснато.

Медицината вече разглежда постоянния шум като форма на хронично натоварване - такова, което рядко се усеща остро, но оставя трайни следи. Не защото шумът е силен, а защото е постоянен.