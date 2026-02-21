Всяко трето дете в Пловдив е с наднормено тегло

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всяко трето дете е с наднормено тегло. Специалистите съветват родителите да търсят помощ навреме, преди появата на здравословни проблеми, причинени от наднорменото тегло, съобщи БНТ.

Когато изключението неусетно стане навик, килограмите се трупат. И битката с тях става все по-трудна. Неслучайно лекарите вече определят като "глобално" увеличаването на подрастващите с наднормено тегло.

Неправилното хранене и липсата на движение са основните причини за повишените килограми. Твърде често обаче, родителите не осъзнават, че децата им имат проблем и търсят помощ едва когато се появят и други оплаквания - главоболие, високо кръвно и нарушения в цикъла при момичетата. Повишеното тегло при децата може да отключи и диабет тип 2.

Дори когато няма забранени храни, важно е количеството, напомнят специалистите. И спорт, при децата поне два пъти седмично. Или едночасова игра на открито, вместо на компютъра.