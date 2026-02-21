Проучване: Мръсният въздух е свързан с по-голям риск от болестта на Алцхаймер

При по-възрастите хора, които живеят на места с по-високи нива на замърсяване на въздуха, има по-голяма вероятност да развият болестта на Алцхаймер, сочат данните от проучване, цитирано от „Сайънс дейли“. Изследването, чийто водещ учен е Янлин Дън от университета „Емори", е публикувано в списание PLOS Medicine. Това съобщи БТА.

Болестта на Алцхаймер засяга близо 57 милиона души по света. Учените отдавна смятат, че мръсният въздух е рисков фактор за заболяването, както и за хронични състояния като хипертония, инсулт и депресия. Тъй като тези състояния са свързани с деменция, изследователите си задават въпроса дали мръсният въздух увеличава риска от болестта на Алцхаймер косвено или има директно въздействие върху човешкия мозък. Друга възможност са съществуващи здравословни проблеми да правят мозъка по-чувствителен към замърсяванията, отбелязват изследователите.

За да проучи тези въпроси, екипът от университета „Емори" анализира данни на над 27,8 милиона души, които използват услугите на програмата за здравно осигуряване Medicare и са на възраст над 65 години между 2000 и 2018 година. Те сравняват нивата на въздействие на замърсения въздух с нови случаи на диагностицирани с болестта на Алцхаймер, като разглеждат и наличието на други хронични състояния при тези пациенти.

Анализът показва, че при хората, подложени на въздействието на по-високи нива на замърсяване на въздуха, има по-голяма вероятност за развитие на болестта на Алцхаймер. Тази връзка е по-ясно изразена при пациенти, които преди това са прекарали инсулт, но не и при тези с хипертония и депресия, показват данните от проучването.

Според учените резултатите сочат, че по-чистият въздух може да бъде част от стратегия за намаляване на риска от деменция и за предпазване на когнитивното здраве при по-възрастното население.