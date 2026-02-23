ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адвокати в цяла Сърбия стачкуват три дни заради сп...

Медицински хеликоптер превози мъж, пострадал в катастрофа край Враца

Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

Млад мъж, изпаднал в тежко състояние след катастрофа, беше транспортиран с медицински хеликоптер от врачанската болница МБАЛ "Христо Ботев" до "Александровска болница" в София.

Катастрофата е станала миналата седмица между селата Гложене и Бутан.

Мъжът, който е от село Бутан, е изгубил е контрол над автомобила и се е ударил в дърво. Спътникът му е с по-леки наранявания. Шофьорът е приет в болницата във Враца, но заради влошаване на състоянието му е поискано осигуряване на въздушен транспорт, пише bTV.

На територията на лечебното заведение няма хеликоптерна площадка и въздушната линейка кацна в двора на болницата, а движението в района беше отцепено от полицията. Медицинският хеликоптер кацна около 13:30 часа и излетя в 14:20 часа.

