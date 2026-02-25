ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Байкова: Спазваните диети в болничното хранене имат нужда от преработка

„Всяко заболяване има три терапии. Една от тях е диетотерапия. Когато става въпрос за кардиологично болен, храната трябва да е без мазни меса и да има има зеленчуци. Храната трябва да е богата на калий“.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ проф. Донка Байкова, специалист по хранене и диететика във връзка с болничната храна.

В Министерството на здравеопазването беше създадена работна група, която трябва да разработи и предложи нормативен акт за регламентиране на изискванията към организираното хранене в лечебните заведения. Целта е въвеждането на минимални изисквания за вида и качеството на болничната храна, както и на основни организационни практики, свързани с храненето на пациентите.

„Сметаната не е подходяща за сърдечноболните. Тя съдържа наситени мастни киселини, които са рискови по отношение на липидната обмяна“, допълни проф. Байкова.

„Десерт от нишесте също не е подходящ, защото повишава нивото на кръвната захар“, уточни тя.

Проф. Донка Байкова посочи, че за сърдечноболни се препоръчват повече зеленчуци и по-малко плодове заради захарите в плодовете и по-високата им калорийна стойност.

„Досега спазваните диети в болничното хранене са на близо век и имат абсолютна нужда от преработка. Трябва да се подходи по-различно“, коментира специалистът по хранене.

 

Проф. Донка Байкова

