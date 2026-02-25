Швейцарският фармацевтичен концерн „Новартис" изгражда пети завод в САЩ за модерна терапия срещу рак

Швейцарският фармацевтичен концерн „Новартис" (Novartis) разширява производствените си мощности за лечение на онкологични заболявания с нов завод за радиолигандна терапия (RLT) в щата Тексас, предадоха АПА и Ройтерс. Новият обект ще бъде изграден в Дентън и ще обслужва предимно пациенти в южната част на САЩ. Това ще бъде петият подобен завод на компанията в страната. Строителството трябва да започне още тази година, а завършването му е планирано за 2028 г.

Главният изпълнителен директор на „Новартис" Вас Нарасимхан заяви, че инвестицията ще позволи на компанията да отговори на нарастващото търсене на този тип терапии. Радиолигандната терапия насочва радиацията директно към туморните клетки, като ограничава увреждането на здравите тъкани, съобщава БТА.

Част от инвестиционна програма за 23 млрд. долара

Едва през януари компанията обяви изграждането на четвърти завод за същата терапия във Флорида. Двата проекта са част от по-рано представен инвестиционен план на стойност 23 млрд. долара за строителство и разширяване на производствени мощности в САЩ.

Международните фармацевтични компании увеличават инвестициите си в страната на фона на митата върху вноса на лекарствени продукти, въведени от администрацията на президента Доналд Тръмп.

„Новартис" вече предлага на пазара радиолигандните терапии „Плувикто" (Pluvicto) и „Лутатера" (Lutathera). Новите заводи в Тексас и Флорида ще допълнят съществуващите производствени мощности на компанията в Ню Джърси, Индиана и Калифорния.