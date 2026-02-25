Увеличава се списъкът с безплатни лекарства за деца до 7 години, като здравната каса вече покрива 11 медикамента, повечето антибиотици. От 8 юли до 31 декември 2025 година безплатни медикаменти са получили 2980 деца. Те са стрували на Здравната каса над 27 хиляди евро.

Педиатрите казват, че рядко се сещат за списъка с безплатни антибиотици и противовирусни лекарства.

"Много малко медикаменти могат да бъдат изписани безплатно. И когато ти си лекар и прецениш, че за тази болест е необходим един медикамент от дадена група, но него го няма, Това вече те кара да забравяш да ти е по-лесно да минеш на бяла рецепта, а не на рецепта по НЗОК", казва доц. Йорданка Узунова, началник на клиника по педиатрия УМБАЛ "Лозенец", главен секретар на БПА пред БНТ.

Решението на проблема според лекарите е в списъка с безплатни лекарства да влязат още антибиотици и противовирусни медикаменти.

"Да се регистрират още от различни класове, за да може лекарят да е сигурен, че когато влезе в тази част на електронното досие, ще намери подходящия за заболяването антибиотик", казва доц. Узунова.

"Като цяло се изписват по-рядко. Говоря на базата на това какъв състав имат. По-рядко са просто избор на лекарите, от които при нас са идвали рецепти", споделя Стефан Минков, магистър-фармацевт.

Рецепта за антибиотик по Здравна каса може да спести на родителите между 6 и 10 евро на опаковка.

В списъка с лекарства, които се покриват от Здравната каса, се влиза по изрично искане на производителя.