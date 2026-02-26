ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първа чернодробна трансплантация във ВМА за 2026-а

СНИМКИ: Пресцентър на Военномедицинска академия (ВМА)

На 25.02.2026 г. специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха първата от началото на тази година чернодробна трансплантация. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. 

Реципиентът е 46-годишен мъж. В момента е контактен, адекватен, в стабилно състояние, коментира проф. Ивелин Такоров, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Радослав Костадинов.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор" и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда за отличната координация при реализирането на процеса.

Чернодробната трансплантация е сред най-сложните интервенции в съвременната медицина и изисква безупречен синхрон между хирургични, анестезиологични, реанимационни и диагностични екипи, както и високо технологично обезпечаване. ВМА поддържа 24-часова готовност за реакция при всяка донорска ситуация и последователно надгражда трансплантационната си програма чрез целенасочени инвестиции в експертиза, модерна апаратура и ефективна вътрешна организация. През годините Академията се утвърди като водещ национален център по чернодробна трансплантация, с ключова роля за изграждането и устойчивото развитие на трансплантационния процес в България.

