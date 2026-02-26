Български лекар е в екипа, трансплантирал матка от мъртъв донор в Англия - жената роди

Българският лекар д-р Петър Димитров е участвал в екипа, който трансплантира матка от мъртъв донор във Великобритания.

Грейс Бел стана едва втората жена в Обединеното кралство, която ражда след трансплантация на утроба, но е първата, на която е направена трансплантация на детероден орган от донор – жена в мозъчна смърт. През декември миналата година Грейс ражда здраво момченце с цезарово сечение. Няколко месеца по-късно майката и бебето са добре.

30-годишната компютърна специалистка от Кент вече има момченце- Хюго, което е на 10 седмици, но едва сега лекарите съобщават за събитието, тъй като е било необходимо време, за да могат майката и бебето да се възстановят на спокойствие.

Когато е била на 16 години, Грейс от Кент научава, че никога няма да износи дете, затова единствените възможности за нея и партньора ѝ Стив са били трансплантация или сурогатно майчинство.

През 2024 г. Грейс получава донорска матка и преминава успешно 10-часова операция в болницата „Чърчил" в Оксфорд, последвана от ембрионален трансфер в клиниката Lister Fertility в Лондон. Малко преди Коледа 2025 г. Грейс ражда своя син Хюго в болницата Queen Charlotte's and Chelsea в Западен Лондон – събитие, определено от лекарите като новаторско, което може да даде надежда на много други жени със сходна диагноза.

Синдромът MRKH, с който е била диагностицирана Грейс, засяга една на всеки 5000 жени във Великобритания. Британските медии разказват тези дни за огромния успех на екипа лекари, част от който е и Петър Димитров.

Роденият в Златоград лекар, който работи в университетската клиника в Оксфорд, е анестезиологът, който се е грижил за поддържането на жизнените функции на Грейс при присаждането. „Във Великобритания се пази пълна тайна за починалата- не се издава нито откъде е тя, нито как се казва, нито на колко години е. За разлика от България, тук се пази тайна, защото е имало случаи близките, на които им е трудно да преживеят загубата, да притесняват пациента", казва лекарят.

Това е втората уникална за Великобритания трансплантация, в която участва българският анестезиолог.

През 2025 г. златоградчанинът анестезира при операцията на 36-годишната Грейс Дейвидсън, която получи донорска матка от по-голямата си сестра Ейми. Четири години по-голямата сестра, която има щастливо семейство и две деца, решава да дари органа на своята по-малка сестра, родена без матка.

61-годишният златоградчанин се е установил в Англия, преди България да влезе в ЕС. Трябвало е да положи изпити, за да може дипломата му от ВМИ- Пловдив да бъде призната там. Държал е и изпити за владеене на английски език. След това специализира анестезиология.