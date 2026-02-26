Министър Околийски поиска оздравителен план за МБАЛ „Св. Анна" – Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски изиска в кратък срок изготвяне и представяне на оздравителен план за МБАЛ „Св. Анна" – Варна във връзка с натрупаните финансови затруднения и създалата се ситуация с отделението по детска хирургия.

По време на разговор с изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Красимир Петров и кмета на Варна Благомир Коцев беше подчертано, че болницата има ключова роля за региона и поема значителна част от спешните случаи в областта.

Министър Околийски се запозна с най-належащите проблеми, като посочи, че своевременно ще бъдат разгледани постъпилите в Министерството на здравеопазването документи, свързани с искането за разрешение за нов заем.

В рамките на правомощията на служебното правителство ще бъдат обсъдени възможностите за подкрепа на лечебното заведение с оглед осигуряване на устойчивост в дейността му и гарантиране на достъпа до медицинска помощ.

Ресорният заместник-министър д-р Петър Грибнев, дм, пое ангажимент да покани на разговор лекарите от екипа на детската хирургия, за да бъде потърсен вариант за постигане на консенсус и възстановяване на дейността на отделението.

Министерството на здравеопазването ще продължи координацията с ръководството на болницата, местната власт и медицинските специалисти във връзка с намирането на работещи решения в интерес на пациентите.

Министър Околийски проведе и среща с Българския лекарски съюз за старта на националните скринингови кампании – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка.

По време на разговора беше изтъкнато, че скринингът е ключов елемент от политиката за ранна диагностика и превенция и има потенциал да обхване значителна част от населението, като осигури навременно диагностициране и лечение.

„Аз и екипът ми търсим прозрачност и ефективност. Нашата цел е общественият ресурс да бъде използван по най-добрия възможен начин, като същевременно гарантираме навременния старт на скрининговите кампании, които са от изключително значение за обществото", заяви доц. Околийски.

Министърът подчерта, че предприетите действия за проверка на процедурите имат за цел да гарантират пълна прозрачност и да се направи оценка дали наличните средства могат да осигурят още по-голям обхват на програмите. Това няма да възпрепятства старта на скрининга, който остава основен приоритет на Министерството на здравеопазването.

От своя страна Българският лекарски съюз представи разработените от експертите алгоритми за провеждането на двете програми, включително пътят на пациента. „Зад тези документи стои нашият експертен труд и смятам, че сме си свършили работата перфектно", заяви председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.

Предстои разширена работна среща с представители на Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса, на която ще бъдат обсъдени организационните и техническите детайли, свързани с регистрирането на участниците в НЗИС, отчитането на резултатите и проследяването на ефекта от скрининга.