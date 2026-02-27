Хомеопатията остава ДНК-то на компанията, а включването на витамини, минерални добавки и медицински канабис в портфолиото ни разширява възможностите ни да се грижим за здравето и благополучето на хората като едно цяло. Нашата визия за дълголетие не е просто повече години живот, а повече години, изживени в добро здраве и с радост. Изкуственият интелект ще промени връзката лекар - пациент, но призванието на компанията остава да служи на хората. Това казва в интервю за "24 часа" Паскал Удайе - главен изпълнителен директор на фармацевтичната компания "Боарон". Той има магистърска степен по бизнес администрация от ESSEC (Ecole Superieure des Sciences Economiques et Commerciales) и специализация в Harvard Business School. Паскал Удайе има над 30 г. опит в управлението на световни брандове. Професионалният му път включва лидерски позиции в гиганти като Procter & Gamble, Henkel и NAOS, където е бил главен изпълнителен директор на групата, включваща Bioderma.

- Г-н Удайе, вие сте първият лидер извън фамилията Боарон в почти 100-годишната история на лабораторията и същевременно неин акционер. Как тази двойна роля на мениджър и инвеститор ви влияе?

- На първо място трябва да кажа, че съм изключително благодарен на фамилията Боарон за доверието да ми възложи този пост. Това е компания с 94-годишна история, започнала от малка аптека в Лион и днес развила дейност в 50 държави по света, утвърдена като глобален лидер в хомеопатията.

На второ място съм благодарен за възможността не само да бъда главен изпълнителен директор, но и да инвестирам лично в компанията. Аз съм първият човек извън фамилията Боарон, който получава правото да стане неин инвеститор. Наричам това “да заложиш кожата си в играта” – то показва дългосрочния ми ангажимент към развитието на компанията като лидер в хомеопатията.

- В същото време работите за превръщането на “Боарон” в “глобален лидер в интегративното здраве”. Как планирате да интегрирате нови продуктови категории под шапката на марката?

- На първо място, “Боарон” е и ще остане компания, която произвежда хомеопатични лекарства. Към днешна дата 93% от глобалния ни оборот се формира именно от хомеопатичните лекарствени продукти.

С разширяването на портфолиото и намаляването на зависимостта ни от сезонни заболявания планираме да включим витамини, минерални добавки и медицински канабис. В рамките на пет години очакваме тези категории да формират около 15% от приходите ни.

- Наблюдаваме глобална промяна в потребителското поведение: хората вече не търсят лекарство за симптом, а цялостни здравни програми. Как компанията се адаптира към това търсене на комплексна грижа?

- Напълно съм съгласен с това. Днес хората не искат да бъдат третирани единствено като пациенти или потребители, те искат да бъдат възприемани като хора. Не желаят лечение само на конкретно заболяване или да бъдат дефинирани чрез диагноза. Те търсят цялостен, холистичен подход, който да се грижи за цялото им тяло и за общото им благополучие.

Затова нашата визия е да се превърнем в световен лидер в интегративната медицина, така че да можем да се грижим за здравето и благополучието на хората като едно цяло.

- Онколозите и геронтолозите казват, че ракът до голяма степен е и болест на дълголетието, защото е резултат от натрупване на генетични мутации с времето, и с продължителността на живота ще се увеличават и раковите заболявания. Какво е мястото на хомеопатията в тази област?

- Областта, в която интегративната медицина най-добре демонстрира силата си, е интегративната онкология. Това е най-добрият пример как хомеопатията може да работи в комбинация с конвенционалната терапия за постигане на цялостно възстановяване.

Например жена с рак на гърдата, за да се лекува, преминава през операция и химиотерапия. Химиотерапията води до множество странични ефекти като гадене, допълнителен стрес за организма, безсъние, понякога киселини, храносмилателни проблеми, афти. Хомеопатията може да помогне именно за облекчаването на тези странични ефекти, да ги смекчи и така да допълни лечението. В резултат пациентката може да понесе необходимия брой химиотерапевтични сесии, което увеличава шансовете ѝ за по-бързо оздравяване.

- В България хомеопатията е добре приета, но в други държави не е толкова популярна. Как планирате да навлизате на такива пазари?

- Представително проучване на Harris Interactive показва, че 72% от българското население имат доверие в хомеопатията, а близо 90% са доволни от лечението си чрез този медицински метод.

През 2025 г. навлязохме на три нови пазара – Бразилия и Колумбия в Латинска Америка и Китай в Азия. В момента разглеждаме и други потенциални държави. Процесът обаче изисква време - необходимо е да се обясни концепцията на хомеопатията както на обществото, така и на медицинската общност. Обикновено са нужни между три и пет години, за да се наложим и да бъдем приети. След това растежът се ускорява значително, както вече видяхме в Бразилия.

- Медицинският канабис за управление на болката и палиативните грижи е смела стъпка. Каква е дългосрочната ви амбиция за тази категория в по-консервативни държави като България?

- Към момента 21 от 27-те държави-членки на ЕС са разрешили медицинския канабис. Франция и България все още не са сред тях.

Наблюдаваме много обещаващи резултати, особено при пациенти на палиативни грижи. Медицинският канабис се предписва в болници и клиники, а не се купува директно от аптеките.

Смятаме, че във Франция ще можем да започнем продажби до края на 2026 г. Той има важна роля в онкологията и неврологията и вярвам, че и България в бъдеще ще разгледа тази възможност.

- Светът е изправен пред демографското предизвикателство на застаряващото население. Каква е ролята на витамините и минералните добавки в концепцията за здравословно остаряване?

- Глобалният пазар на витамини и минерални добавки се оценява на 200 милиарда долара и расте с около 10% годишно. Потребителите не са само възрастни хора, в САЩ например наблюдаваме засилен интерес във всички възрастови групи, от тийнейджъри до хора в трета възраст.

За определени състояния хората предпочитат да не разчитат единствено на стандартната медицина, а да използват витамини и добавки за намаляване или елиминиране на дефицити. За нас този сегмент допълва хомеопатичните лекарства и е следващата стъпка към интегративното здраве.

По отношение на продължителността на живота за нас не става дума просто за по-дълга преживяемост, а за по-дълъг живот в добро здраве и с удоволствие. Стремим се към дълголетие, съчетано с качество на живот, в съответствие с дефиницията на Световната здравна организация, която включва физическо, психическо и социално благополучие.

- Едно от притегателните качества на хомеопатията е нейният хуманен подход. Ще промени ли изкуственият интелект това?

- Не вярвам, че “Боарон” или която и да е фармацевтична компания може да промени връзката лекар - пациент или фармацевт - пациент. Призванието на лекарите и фармацевтите е да служат на пациентите. Нашето призвание като фармацевтична компания е същото - да служим на хората, за да бъдат здрави и щастливи.

Промяна на връзката пациент - лекар обаче може да дойде от изкуствения интелект. Кой днес е най-големият доктор в света? Това е ChatGPT. Когато човек има болки в гърлото, особено младите хора, често търси съвет от изкуствения интелект. Допреди няколко години медицинските знания бяха запазени само за специалистите. Днес чрез изкуствения интелект пациентите имат достъп до тази информация. Затова в бъдеще смятам, че лекарите и изкуственият интелект ще се допълват взаимно.

- Въвеждате концепцията Span of Joy – живот в добро здраве и емоционално благополучие. На какво се основава амбицията на “Боарон” да бъде гарант на такова емоционално дълголетие?

- Същността на хомеопатията не е само в лечението на органите на човешкото тяло, а и в грижата за ума и психиката, така че човек да се чувства здрав и щастлив.

Ще продължим да правим това, което е в ДНК-то на “Боарон” - да се грижим за физическото здраве, за психическия комфорт и за социалното благополучие на хората, не само на пациентите, но и на нашите служители.