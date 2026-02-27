За ефективна диагностика, лечение и сигурност: НЗОК плаща за клинични и амбулаторни процедури на осигурените за здраве

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клиничните и амбулаторните процедури са ефективен подход към диагностиката, лечението и грижите за пациентите.

КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ осигуряват стандартизирано и качествено лечение при специфични заболявания, изискващи специализирано оборудване и персонал.

Какво е клинична процедура?

Клиничната процедура (КПр) е специфична болнична медицинска дейност, насочена към диагностика и лечение, която се покрива от НЗОК. За разлика от клиничните пътеки клиничните процедури често са свързани с комплексни дейности или интервенции (напр. диализа, специфично лъчелечение), извършвани от специалисти в болнични условия, и се считат за завършени след оформяне на съответната документация.

При какви заболявания се прилагат клиничните процедури?

Клиничните процедури (КПр) по НЗОК се прилагат при специфични състояния, които изискват специализирани медицински дейности - често без да е необходим дълъг болничен престой.

Кои са тези специфични заболявания?

Бъбречни заболявания (диализа). Това е една от най-често прилаганите клинични процедури. Използва се за провеждане на хемодиализа при остри състояния, изискващи спешна намеса и осигуряване на временен съдов достъп.

Дихателни проблеми и интензивна грижа - прилагат се при пациенти, нуждаещи се от техническо подпомагане на дишането.

Онкологични заболявания. Някои аспекти на лечението на рак се провеждат като процедури (макар по-голямата част да са по клинични пътеки). Включват повтарящи се терапевтични схеми, които невинаги изискват хоспитализация за повече от 24 часа.

Колко е минималният болничен престой за една клинична процедура?

Клиничната процедура е с продължителност до 24 часа.

За да му бъде приложена конкретна клинична процедура, е необходимо информирано съгласие от пациента/родителя, настойника.

Къде могат да се видят списъците с различните клинични процедури?

Всяко лечебно заведение е длъжно да обяви на видно място клиничните процедури, за които е сключило договор с НЗОК.

Списък и информация за клиничните процедури може да бъде намерен и на сайта на НЗОК- "НРД, Медицински дейности, Приложение към НРД за МД, Приложение №19 "Клинични процедури".

Заплаща ли пациентът за клинична процедура?

Не, ако е здравноосигурен. НЗОК заплаща разходите и това е заложено в Националния рамков договор за медицински дейности.

АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ се прилагат в извънболничната помощ, без за това да е необходима хоспитализацията на пациента.

Какво е амбулаторна процедура?

Амбулаторната процедура (АПр) е диагностична или лечебна дейност, включваща манипулации или операции (със/без анестезия), които се извършват в болнични или извънболнични условия, без да се налага прием в стационар за нощувка. Тя осигурява високоспециализирана помощ по различни специалности (хирургия, ортопедия, онкология).

Какво включва и къде се прилага?

Включва диагностика (напр. гастроскопия, колоноскопия), анестезия, изследвания и лечебни процедури. Прилага се в хирургия, ортопедия, травматология, пневмология, онкология и др.

Типични примери са амбулаторни процедури за гастро-колоноскопия, хирургични интервенции или онкологично лечение, които не изискват болничен престой.

Защо е предпочитана?

Защото е бърза и ефективна и позволява пациентът да се прибере у дома още в деня, когато тя е извършена.

Каква е продължителността на амбулаторна процедура?

От минимум 2 часа (№ 1.1) до приключване на определените по процедурата манипулации.

Най-често пациенти се лекуват по амбулаторна процедура № 1.1. ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА, които са в краен стадий на хронично бъбречно заболяване.

Какво трябва да знае пациентът, ако се нуждае от нея?

Амбулаторна процедура № 1 хрониохемодиализа се изпълнява в полза на здравноосигурено лице, на което е издадено "Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури" (бланка МЗ-НЗОК № 8).

За АПр №1 направлението с бланка МЗ-НЗОК №8 се издава еднократно за месеца, като в същото се отразяват всички проведени хрониохемодиализни процедури по брой, дата и час на започване и завършване на всяка отделна АПр.

Заплаща ли пациентът за амбулаторната процедура?

Пациентът не заплаща за амбулаторната процедура, освен ако в диагностично-лечебния алгоритъм не са упоменати медицински изделия и консумативи, които НЗОК не заплаща.

