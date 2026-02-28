Разходки за тонус и настроение срещу депресии и неврози

През следващите дни се очаква променливо време - от слънце до облаци и превалявания. В такива ситуации депресиите и неврозите зачестяват. Увеличава се и склонността на хората към хипохондризъм.

Не е въпрос на внушение влошаването на състоянието на сърцето при хронично болните. Кръвното налягане играе. Зачестяват оплаквания от стягане в гърдите. В тези случаи най-добре е да се опитате да се успокоите и да не обръщате внимание на времето. Мислете за нещо приятно.

Облачността и преваляванията са свързани с понижаването на атмосферното налягане, а това води до разширяване на въздуха в изолирани, изпълнени с въздух кухини в тялото като ставите. Това води до повишаване на натиска върху инфектираните или наранени тъкани и стави, като увеличава болката. Костите и мускулите имат различна плътност и не реагират еднакво на промените, което води до различно усещане за болка. Влажността е основната причина за силното усещане за болка. Нарушава се и мозъчното кръвообращение, а това ни кара да се чувстваме уморени и да ни се доспива.

Валежите също са фактор за засилване на болковата симптоматика. Удачно е да проверите щитовидната си жлеза, защото недостигът на йод засилва метеорологичните реакции.

Да укрепим нервната си система - ако промените във времето предизвикват у вас потиснато настроение, апатия или тъга, започнете да приемате жълт кантарион, който е отличен природен антидепресант. Да намалим или прекратим употребата на напитки с кофеин. За да се избавите от безсънието, може да поставите във възглавницата си малко валериана. Ако тази миризма ви е неприятна, маслото от лавандула, лимон и портокал също облекчават умората и повишават настроението.

За да поддържаме имунната си система, е добре да се приемат адаптогени като женшен, китайски лимон, витамини С и Е. Не забравяйте за спорта и разходките, които тренират съдовете и укрепват вегетативната нервна система. Вземайте си контрастен душ.

Храната да е пълноценна. Не е нужно да спазвате диета, но и не преяждайте. Задължително включете в менюто си цвекло, броколи, стафиди, портокали, ядки, лук, чесън, мед.

Добре е да се осигури повече време за престой на чист въздух и естествена светлина. Да ограничим натоварването си в неблагоприятните дни. Нужно е да си осигурим и адекватно време за сън и почивка.