Аржентина пред епидемия от смъртоносен хантавирус, пренасян от гризачи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпреки че хантавирусите са разпознати в Северна и Южна Америка от края на 20-ти век, те вече са идентифицирани в почти всички страни от Централна и Южна Америка.

Наскоро здравните власти в Аржентинската република съобщиха за обезпокоително увеличение на инфекциите с хантавирус, с 19 потвърдени случая от началото на 2026 г.

Тези данни довеждат общия брой до 79 случая от началото на текущия епидемиологичен сезон през юли 2025 г., което поставя страната над прага на предупреждение за епидемия.

През 2025 г. са регистрирани 86 случая, довели до 28 смъртни случая (33,6% смъртност)., пише специализираният сайт vax-before-travel.

Разположени в южния край на Южна Америка, централните и южните региони на Аржентина са най-силно засегнати, като представляват по-голямата част от инфекциите. Тази област включва провинции като Буенос Айрес, Салта, Ентре Риос, Рио Негро и Хухуй.

В национален мащаб Националната система за епидемиологично наблюдение отбеляза пет нови случая през седмицата, завършваща на 14 февруари 2026 г., предимно в провинция Буенос Айрес. През 2026 г. са потвърдени най-малко пет смъртни случая.

Според Панамериканската здравна организация (PAHO), пътуващите, които планират посещения в селски или открити райони в тези региони, трябва да бъдат повишено внимание, тъй като белодробният синдром на хантавирус (HPS) остава значителен риск през 2026 г.

Въпреки че вирусът, пренасян от гризачи, обикновено не се разпространява от човек на човек, в Южна Аржентина са документирани редки клъстери на предаване от човек на човек.

В исторически план смъртността от HPS в Аржентина варира от 18,6% до 40%, в зависимост от региона и огнището, което подчертава необходимостта от превантивни мерки.

Отделно, съседната на Аржентина Чили потвърди първия си смъртен случай от хантавирус за 2026 г. в началото на февруари в региона Биобио.

Към 26 февруари 2026 г. няма одобрена от FDA или широкодостъпна ваксина срещу хантавирус, особено за щамовете от Новия свят, разпространени в Северна и Южна Америка, като вируса на Андите, основният причинител в Аржентина.

В Азия съществуват инактивирани ваксини (Hantavax в Южна Корея) за хантавирусите от Стария свят, причиняващи хеморагична треска с бъбречен синдром, но те не са ефективни или лицензирани за HPS.

Изследванията на ДНК-базирани и рекомбинантни ваксини продължават, включително фаза 2 на изпитвания за вирусите Hantaan и Puumala, но нито една от тях не е одобрена за употреба в Европа или САЩ.