Министър Околийски: 657 са действащите психиатри към края на 2024 година

Павлета Давидова

Здравният министър Михаил Околийски по време на парламентарния контрол Снимка: Румяна Тонева

От 16 финансирани от държавата специализации по психиатрия миналата година са заети само 2 места

Действащите медицински практики за извънболнична помощ по психология са 122, от които 120 индивидуални и 2 групови. Лекарите със специалност психиатрия към 31 декември 2024 г. са 657, а възрастовата група, в която попадат е като "общата тенденция за застаряване на населението, което е значителен проблем".

Тази статистика даде от парламентарната трибуна служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски по време на днешния петъчен контрол. Той получи въпрос, свързан с броя на специалистите, оказващи помощ на хората с психични разстройства.

Околийски посочи, че в България има12 психиатрични болници, както и 12 центрове за психично здраве, като един от тях в София е държавен, останалите са общински. Отделно има още има 22 клиники и отделения.

"Министерството на здравеопазването счита задачата за реформиране на психиатричната помощ в България за приоритет, в ход е Национална стратегия за психично здраве 2021-2030 г., приета от МС през 2021 г. Изготвена е оценка на потребностите на населението за психиатрични здравни услуги на териториално ниво. Според мен тя е много валидна и показва дефицитите", каза министърът.

Той посочи, че в рамките на утвърдения държавен бюджет се увеличават средствата за издръжка и други текущи разходи, които според него обаче не са достатъчни. Заплатите са увеличени с 50% миналата година, което е добра стъпка.

В 18 лечебни заведения за психиатрична помощ се извършват строително-ремонтни работи по ПВУ, а за 25 ще бъде доставена медицинска апаратура и оборудване, отново по ПВУ.

Работи се и по задържането на младите в страната, а причините да напускат са не само материалните условия, а и възможността за кариерно развитие. Здравното министерство подпомага процеса на следдипломна специализация и за 2025 г. са утвърдени всички заявки като финансираните от държавата специализации по психиатрия са 16, а са заети само 2 места.

В момента специализантите по психиатрия са 91, а заявените потребности са за 86 души. Очаква се след завършването си специализантите да покрият заявените потребности от специалисти, каза министър Околийски. Той отбеляза, че се наблюдава се и завръщане на колеги от някои европейски страни - за да работят в България.

Той се съгласи, че служебните министри работят за твърде кратък период и имат ограничени възможности за кардинални промени и дейности. Върна се към времето от други кабинети и отбеляза, че за 10 месеца отметнали доста задачи. 

Министър Околийски, подчерта, че е важно в училищата да бъде въведено здравно образование, което също е заложено в ПВУ. "Водени са разговори в Министерския съвет през тези 3 месеца (на служебния кабинет "Гюров" - бр.) да го инициираме. Ако там не се интервенира по системен начин, за да се спре с предизвикателствата на детските проблеми, любовните отношения и др., след това те се превръщат във възрастни, които са уязвими. Трябва учебен, мултидисциплинарен подход", каза той.                                  

