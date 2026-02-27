Транспортираха с въздушни линейки 8-месечно бебе и 91-годишна жена

8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани днес от екипите на оперативните бази на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) в София и Сливен. Това става ясно от фейсбук публикация на ЦСМПВ.

"В координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха бе получен първият сигнал от МБАЛ Иван Скендеров ЕООД – Гоце Делчев за бебе на 8-месечна възраст, в тежко състояние. Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха /РБСМПВ/ – гр. София са се отзовали на сигнала. Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между гр. Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина". Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова, поемат малкия пациент и го транспортират до спешната болница. Благодарим на доц. д-р Богдан Младенов, началник на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за проведените консултации и добрата координация", посочват от Центъра.

"В същото време бе подаден втори сигнал към КЦ на ЦСМПВ от спешното отделение на МБАЛ „Иван Селимински" гр. Сливен за 91-годишна жена, пострадала след битов инцидент. Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета от България Хели Мед Сървиз, транспортират пострадалата жена от МБАЛ „Иван Селимински" гр. Сливен до УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив, където е приета и оставена за лечение", пишат от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.