ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК назначи Районните избирателни комисии за Пловд...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22375065 www.24chasa.bg

Испания предупреди СЗО за вирус на свински грип, предаван от човек на човек

3484
СЗО СНИМКА: Pixabay

Испания изпрати предупреждение до Световната здравна организация (СЗО) за предполагаемо предаване от човек на човек на вирус на свински грип от варианта А(H1N1)v, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на говорител на здравните власти в Каталуния.

В изявление на каталунските здравни власти се казва, че рискът за населението е бил оценен като „много нисък“. Заразеното лице не е проявило грипоподобни респираторни симптоми и тестове с директен контакт са установили, че вирусът не се препредава, се добавя в изявлението.

Според материал на в. „Паис“, в който се цитират източници от здравните власти в Каталуния, пациентът, който вече се е възстановил, не е имал контакти с прасета или свиневъдни ферми, което е накарало експертите да заключат, че става въпрос за предаване на патогена от човек на човек.

Това е предизвикало опасения заради потенциала от избухването на пандемия, ако вируса на свински грип се рекомбинира с вирус на човешки грип, което може да се случи, ако прасе се зарази с двата вида едновременно.

СЗО към момента не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

През 2023 г. Нидерландия също предупреди СЗО за потвърдено заразяване на човек с вирус на свински грип от варианта А(H1N1)v, като тогава заразеният също нямаше история на работа в близост до животни.

През 2009 г. избухна пандемия от свински грип, при която бяха заразени милиони хора. Тя бе причинена от вирус, съдържащ генетичен материал от вируси, циркулиращи в прасета, птици и хора.

Още здравни новини вижте тук
СЗО СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите