Уволнената шефка на "Медицински надзор" се оплака от заплахи и натиск: Тръгвам си с високо вдигната глава

Уволнената шефка на "Медицински надзор" Иванка Динева пише в своя фейсбук публикация, че през времето, в което е била начело на ИАМН е била заплашвана, а натискът бил постоянен.

Определя решението за освобождаването ѝ като "изцяло политическо" и казва, че си тръгва с високо вдигната глава.

Ето какво гласи цялата ѝ публикация:

Министърът на здравеопазването ме освободи от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор".

Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години.

Парадоксално е, че на фона на приключила донорска ситуация, която обявихме вчера бях освободена с официален мотив, че трябва да се „подобри координацията и ефективността при реализирането им". Освобождаването ми идва в момент, когато системата работи, а екипите са мобилизирани и фокусирани върху спасяването на човешки животи. В министерството все още стои неподписана документацията, свързана с финансирането на предстоящите Европейски игри за трансплантирани...

Днес отидох в Министерството на здравеопазването с документи от приключила проверка, която показва, че лечебно заведение, в което е имало смъртен случай на дете, следва да бъде затворено. Проверката установява, че лечебното заведение е работило извън правилата, определени от здравните власти. Министърът не пожела да чуе за нея. Оставям документите в агенцията.

През времето, в което оглавявах ИАМН, получавах редица заплахи. Натискът беше постоянен. Но никога не съм отстъпвала от принципите си и от задължението си да защитавам закона, пациентите и работата при спазване на медицинските стандарти. Винаги съм вярвала, че контролът в здравеопазването трябва да бъде безкомпромисен, независимо от последствията.

Благодаря от сърце на целия екип на Изпълнителна агенция „Медицински надзор". Работих с професионалисти, които ежедневно поемаха тежки решения и носеха огромна отговорност. Гордея се с постигнатите резултати и с усилията, които положихме за по-строг контрол, повече прозрачност и защита на пациентите.

Тръгвам си с високо вдигната глава.

За временно изпълняваща длъжността на Динева е определена досегашната заместник-директорка на агенцията Радка Николова.