Тервел Пулев подкрепи кампанията на ВМА „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!" (Видео)

Сила, дисциплина и отговорност – това са качества, които изграждат шампионите в бокса. Именно от ринга – мястото, където се кове волята на победителите, Тервел Пулев отправя своя специален видео-апел в подкрепа на кампанията на Военномедицинска академия (ВМА) за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване: „Бъди един от нас. Стани дарител. Спаси живот."

Спортът учи на постоянство, самоконтрол и готовност да дадеш най-доброто от себе си. Учи те да мислиш за отбора, за хората до теб, за по-голямата цел. Кръводаряването носи същия смисъл – личен жест в името на нечий живот.