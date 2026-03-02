Тервел Пулев подкрепи кампанията на ВМА „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!" (Видео)

Сила, дисциплина и отговорност – това са качества, които изграждат шампионите в бокса. Именно от ринга – мястото, където се кове волята на победителите, Тервел Пулев отправя своя специален видео-апел в подкрепа на кампанията на Военномедицинска академия (ВМА) за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване: „Бъди един от нас. Стани дарител. Спаси живот."
Спортът учи на постоянство, самоконтрол и готовност да дадеш най-доброто от себе си. Учи те да мислиш за отбора, за хората до теб, за по-голямата цел. Кръводаряването носи същия смисъл – личен жест в името на нечий живот.
"Всеки ден в болницата медици се борят за пациенти, които се нуждаят от кръв при тежки операции, травми, спешни състояния. И понякога се оказва, че най-голямата сила не е в юмруците, а в сърцето. Кръводаряването отнема малко време, може да даде шанс за цял живот. Това е акт на дисциплина и отговорност към обществото – същите принципи, които изграждат шампионите. Днес всеки може да бъде от добрата страна на силата. Кръвният център на ВМА работи всеки ден, от 08:00 до 16:00 часа. Благодарим на всички, които ни помагат в битката за човешкия живот", казват от лечебното заведение.